У ЄС відреагували на визнання Росією сайту “Медузи” іноземним агентом

Євросоюз стурбований тим, що російська влада продовжує обмежувати роботу незалежних медіа-платформ.

Речник Євросоюзу зі зовнішньополітичних питань Петера Стано у своїй заяві розкритикував рішення Росії про визнання інтернет-видання "Медуза" іноземним агентом.

“Ми відкидаємо рішення російської влади включити незалежний ЗМІ "Медуза" до списку "іноземних агентів". Європейський Союз вже давно заявив, що так званий закон "Про іноземних агентів" сприяє систематичному порушенню основних свобод і обмежує громадянське суспільство, незалежні ЗМІ та права політичної опозиції в Росії”, – йдеться у заяві.

Russia: 🇪🇺 rejects labelling of Meduza @meduza_en as “foreign agent” 👉this legislation infringes on basic freedoms & restricts #civilsociety, independent #media & rights of opposition. It goest against intl. obligations & #humanrights commitments by 🇷🇺 https://t.co/mZ6dC6p1uD — Peter Stano (@ExtSpoxEU) April 24, 2021

У ЄС стурбовані тим, що російська влада продовжує обмежувати роботу незалежних медіа-платформ, а також окремих журналістів та інших суб'єктів ЗМІ. А це суперечить міжнародним зобов'язанням Росії та зобов'язанням з прав людини.

“Обов'язок ЗМІ – звітувати про проблеми, що мають суспільний інтерес, а державна влада зобов'язана забезпечити можливість робити це в атмосфері, вільній від страху та залякування”, – додав Стано.

Нагадаємо, Міністерство юстиції Росії 23 квітня включило зареєстроване у Латвії російськомовне видання "Медуза" (SIA Medusa Project) в реєстр іноземних засобів масової інформації, що виконують функції іноземного агента.

Такий же статус отримало ТОВ "Перше антикорупційне ЗМІ" (pasmi.ru).

Потрапляння в цей список ускладнює роботу медіа та посилює державний контроль за їх фінансами.

Росія почала формувати список ЗМІ-іноагентів в кінці 2017 року. Він складається в основному з проєктів "Голосу Америки" та "Радіо Свобода". Серед них - український сайт "Крим.Реалії".

Сайт "Медуза" у 2014 році запустила колишня команда "Лєнти.ру", що колись зробила його найпопулярнішим новинним сайтом російськомовного інтернету. "Лєнта" була чи не єдиним виданням, яке намагалось об'єктивно висвітлювати інформацію про події в Криму та Україні під час окупації.

В середині березня 2014 року значна частина редакції звільнилась через тиск власника.