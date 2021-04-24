Лукашенко розповів, хто керуватиме Білоруссю, якщо "президента застрелили"

"У нас буде фактично колективний президент у вигляді Ради безпеки".

Білоруський правитель Олександр Лукашенко заявив про намір підписати декрет про перехід Раді безпеки його повноважень у разі надзвичайної ситуації.

Про Лукашенко сказав у суботу, 24 квітня, під час візиту до Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника в Наровлянському районі Гомельської області, передає державне інформагентство БелТА.

"Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу в найближчі дні декрет, як буде вибудувана влада в Білорусі. Президента застрелили – на завтра Рада безпеки буде наділена повноваженнями. Треба вводити надзвичайний стан миттєво, аж до воєнного, якщо хтось на кордоні ворухнеться. І Рада безпеки має ухвалювати рішення. Тому я говорив, що підпишу цей декрет і визначу, хто керуватиме країною «якщо раптом»", - заявив він.

При цьому Лукашенко додав, що така необхідність "навряд чи настане, але втрачати пильність не можна".

"Я повинен передбачити все. Тому буде підписаний цей декрет. У нас буде фактично колективний президент у вигляді Ради безпеки. Так, головуючий буде, як немає президента, виконує обов'язки прем'єр. Він головуватиме, але всі рішення будуть прийматися таємним голосуванням, щоб не було тиску. Коли будуть президентські вибори призначені, вводити/не вводити надзвичайний стан, як діяти і так далі - ось цивільні і військові в Раді безпеки вирішать", - зазначив Лукашенко.

Раніше у квітні Лукашенко заявив, що іноземні спецслужби готували замах на нього і хотіли "посадити в льох" його дітей.

Варто додати, що старший син Лукашенка - 45-річний Віктор Олександрович Лукашенко - де-юре входить до складу згаданої Ради Безпеки Республіки Білорусь і де-факто є там другою людиною після свого батька. Тобто правитель Білорусі фактично збирається підписати декрет про перехід влади своєму синові.

Віктор має військове звання генерал-майора запасу. До 2021 року обіймав посаду помічника президента з питань нацбезпеки. Нині він президент Національного олімпійського комітету Білорусі.

МОК відмовився визнати сина Лукашенка головою олімпійського комітету Білорусі, оскільки "НОК Білорусі робить недостатньо для захисту спортсменів від дискримінації за політичною ознакою".