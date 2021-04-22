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"Слуга народу" Шевченко, який їздив до Лукашенка, попросив виключити його з фракції

Більшість депутатів виступили проти.

"Слуга народу" Шевченко, який їздив до Лукашенка, попросив виключити його з фракції
Фото: president.gov.by

Депутат партії "Слуга народу" Євгеній Шевченко сам попросив виключити його з фракції.

Про це LB.ua стало відомо від джерел у політсилі.

Сьогодні фракція проводить засідання, вимагаючи пояснень від Шевченка за поїздку до Лукашенка.

На питання, чи голосуватиме за виключення Шевченка з фракції, джерело у "Слузі народу" розповіло, що не буде.

"Ніколи не голосувала за виключення депутатів із фракції і не буду", - зазначила депутат.

Інший співрозмовник у фракції повідомив, що більшість депутатів - проти виключення Шевченка.

Як повідомлялося, сьогодні, 22 квітня "Слуга народу" проведе онлайн співбесіду з кандидатом на посаду міністра енергетики. Також джерела в партії зазначали, що обговорюватимутсья "проблеми з депутатами" – це святкування Миколою Тищенком Дня народження дружини в готелі під час локдауну та візит Євгенія Шевченка до Лукашенка у Білорусь.

Джерело додало, що "наступне питання - по Миколі Тищенку. Перше питання по Міненерго наразі відклали, бо нардепи чекають на голову уряду, щоб він представив кандидата".

Ще одне джерело з керівництва фракції після обговорення питання повідомило: "Євген (Шевченко - ред.) хотів, щоб його виключили більше, ніж фракція", - іронізував співрозмовник.

Нагадаємо, 20 квітня депутат Шевченко приїхав у Мінськ на зустріч до Лукашенка, попри те що Україна не визнає його президентські повноваження. При цьому депутат заявив Лукашенкові, що більше третини українців хотіли б бачити його своїм президентом.

У "Слузі народу" заявили, що поїздка - власна ініціатива Шевченка, однак попередили, що вимагатимуть від нардепа пояснень

Євгеній Шевченко має скандальну репутацію. Зокрема, він брав участь у телешоу російських пропагандистів, ностальгував за радянською медициною. Один із колег Шевченка з фракції якось назвав його "ватним клоуном" та "інтелектуально обмеженим створінням".

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