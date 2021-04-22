Посол Грузії повернувся в Україну після майже річної відсутності

Посол Грузії Теймураз Шарашенідзе повернувся в Україну після майже річної відсутності.

Про це повідомило в четвер Міністерство закордонних справ України.

Грузія відкликала свого посла з Києва для консультацій в травні 2020 року. Це сталося через загострення у відносинах двох країн, яке стало наслідком призначенням експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі керівником виконавчого комітету Національної ради реформ України.

На початку квітня 2021 року президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що посла потрібно повернути у зв'язку з російською ескалацією на кордонах з Україною. "Ситуація навколо України, як і порядок денний відносин двох країн, ті спільні виклики, які стоять перед Грузією і Україною, ситуація з безпекою в регіоні в цілому вимагають знаходження на місці глави грузинської місії", - пояснило МЗС Грузії позицію Зурабішвілі.

Остаточна домовленість про повернення посла було досягнуто під час телефонної розмови Зурабішвілі з президентом Володимиром Зеленським 15 квітня, і через кілька днів посол Шарашенідзе повернувся до Києва.

21 квітня він зустрівся з заступником міністра закордонних справ Василем Боднарем, під час якої "сторони підкреслили прагнення активізувати розвиток українсько-грузинських відносин, взаємодію у двосторонньому і багатосторонньому вимірах з метою зміцнення безпеки в регіоні".

Шарашенідзе висловив солідарність з Україною, підтвердив незмінність підтримки Грузією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Вони обговорили можливу зустріч Зурабішвілі та Зеленського пізніше цього року.

Шарашенідзе працює послом в Україні з 2019 року.