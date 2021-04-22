Висланий з Росії український консул Сосонюк продовжить роботу в МЗС

Після відпустки він повернеться в зовнішньополітичне відомство і продовжить захищати національні інтереси нашої держави.

Висланий з Росії консул Генерального консульства в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк продовжить роботу в Міністерстві зовнішніх справ.

Учора, 21 квітня, він покинув межі Росії, повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко у коментарі LB.ua.

"В Україні він планує взяти коротку відпустку, щоб провести час з родиною і відновити сили. Маємо розуміти, що робота українських дипломатів в Росії, фактично на території держави-агресора, сповнена численних викликів. Люди працюють в умовах посиленого тиску, перманентних загроз провокацій. До того ж, має місце нехтування російською стороною своїми зобов‘язаннями в рамках Віденської конвенції про дипломатичні зносини, зокрема в частині забезпечення безпеки іноземного дипломатичного корпусу", – зазначив він.

У МЗС підкреслили, що високо цінують роботу Олександра Сосонюка та всіх співробітників українських дипломатичних установ в Росії. Після відпустки консул повернеться в зовнішньополітичне відомство і продовжить захищати національні інтереси нашої держави.

Нагадаємо, що співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка "за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ". У МЗС Росії через інцидент викликали тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила.

Україна у відповідь на це вислала старшого дипломата посольства Росії в Києві. Учора він поїхав з України.

Потім ФСБ Росії звинуватила українського консула Олександра Сосонюка в тому, що він нібито хотів "купити закриті бази даних росіян", зокрема щодо кримінальних справ. МЗС Росії звинуватив українського консула Олександра Сосонюка в тому, що він нібито хотів придбати інформацію для "підготовки політичних репресій" проти українців з подвійним громадянством.

У МЗС України назвали затримання консула заздалегідь спланованою спецоперацією. Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що Сосонюк зустрівся в ресторані зі своєю знайомою, яка раптово почала діставати якісь незрозумілі матеріали.