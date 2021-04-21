У Сенаті США підтримали проєкт закону, що збільшує військову допомогу для України

Комітет із закордонних справ Сенату США одностайно ухвалив двопартійний проєкт закону "Про партнерство з Україною у сфері безпеки" (Ukraine Security Partnership Act), який передбачає збільшення об'єму американської військової допомоги для України.

Про це у Facebook повідомила Посол України у США Оксана Маркарова.

“Цей законопроєкт є вкрай важливим і своєчасним в умовах ескалації агресивної поведінки Росії щодо України і нарощування військової присутності на кордоні та в окупованому Криму”, - повідомила дипломат.

Законопроєкт отримав двопартійну підтримку американських законодавців. Його ініціаторами виступили сенатори-республіканці Джим Ріш, Роберт Портман та Джон Баррассо, а також представники Демократичної партії Роберт Менендес, Кріс Мерфі та Джин Шахін.

Законопроєкт збільшує щорічну американську військову допомогу Україні до $300 млн, включно з летальною зброєю.

“Тепер очікуємо на швидке ухвалення законопроєкту Конгресом США”, - написала Маркарова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення ексміністра фінансів Маркарової Надзвичайним і Повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки 25 лютого.

20 квітня Маркарова вилетіла до Вашингтона, щоб приступити до роботи у складі української дипломатичної місії.

Про цілі нового посла України читайте в інтерв'ю LB.ua з Оксаною Маркаровою "Україні пощастило із новою адміністрацією у США".