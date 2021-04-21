22 пацієнти з ковідом померли через витік кисню з цистерни в індійській лікарні

Усі вони перебували на апаратах штучної вентиляції легень.

22 пацієнти з коронавірусною хворобою померли в одній із лікарень Індії через витік кисню з цистерни.

Як повідомляє NDTV, всі вони перебували на апаратах штучної вентиляції легень і потребували постійного потоку кисню.

Oxygen Tank Leaked at Nashik Hospital. pic.twitter.com/R5OuBwwMrX — Shivangi Thakur (@thakur_shivangi) April 21, 2021

Інцидент стався у міській лікарні, що спеціалізується на лікуванні хворих на коронавірус. Загалом там було кілька десятків кисневозалежних пацієнтів.

Частину з них перевели в інші лікарні.

Нагадаємо, що Індія на сьогодні є епіцентром пандемії коронавірусу. За останню добу там зареєстрували 259 тисяч нових випадків коронавірусу, тобто майже 40% від усіх випадків у світі.

Від початку пандемії в Індії на ковід захворіли щонайменше 15,3 млн осіб, померли 180,5 тис.