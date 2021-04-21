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НАН: смертність від ковіду перебуває в завершальній фазі плато і скоро почне зменшуватися

Епідемія пішла на спад.

НАН: смертність від ковіду перебуває в завершальній фазі плато і скоро почне зменшуватися
Фото: EPA/UPG

Протягом останнього тижня в Україні спостерігається впевнене затухання кількості нових виявлень коронавірусної хвороби.

Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії від Національної академії наук на 20 квітня - 4 травня.

Число випадків хвороби за останній тиждень зменшилось на 14%. Враховуючи, що відсоток позитивних ПЛР-тестів скоротився ще сильніше, це може означати, що число нових випадків хвороби у найближчі дні прискорить падіння.

Кількість нових госпіталізацій знизилася на понад 10%. За останній тиждень в Україні госпіталізували більше дітей у віці до 9 років, ніж молодих осіб у віковій групі 10-19 років.

Єдиний показник епідемії, що все ще перебуває на плато - це смертність. На думку НАН, вона зараз перебуває в завершальній фазі плато, її зменшення очікується найближчими днями.

Спостережувана летальність в останні 3-4 тижні попередньо становила близько 2,5%.

За оцінками НАНУ, середнє репродуктивне число R (кількість випадків зараження одною людиною інших) в Україні становить зараз 0,9 і має тенденцію до зниження. 

Нагадаємо, що з початку епідемії в Україні зареєстрували 1,97 млн випадків коронавірусної хвороби, померли 40,8 тис. осіб. За останню добу хворобу підтвердили у 12 162 людей, померли 429 хворих.

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