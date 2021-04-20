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У Києві виявили 892 нові випадки ковіду, померли 36 людей

Госпіталізували 146 пацієнтів з COVID-19 та 325 пацієнтів з підозрою на коронавірус та пневмонію.

У Києві виявили 892 нові випадки ковіду, померли 36 людей
Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві за минулу добу виявили 892 випадки захворювання на коронавірус, померли 36 людей.

Одужали за минулу добу 265 киян, інформує пресслужба КМДА.

Серед тих, хто захворів, 480 жінок віком від 18 до 94 років, 370 чоловіків віком від 18 до 96 років, 22 дівчинки від 2 до 17 років та 20 хлопчиків від 1 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (230), Дніпровському (122) та Оболонському (79) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 146 пацієнтів з COVID-19 та 325 пацієнтів з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні 186 231. Коронавірус подолали 115 857 мешканців столиці. За період пандемії у Києві зафіксовано 4 257 летальних випадків від вірусу.

Нагадаємо, в Україні вчора підтвердили 8 940 нових випадків ковіду, 367 людей померли.

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