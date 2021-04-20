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У понеділок в Україні від COVID-19 вакцинували 12 144 людей

Загалом першу дозу отримали 462 789 осіб.

У понеділок в Україні від COVID-19 вакцинували 12 144 людей
Фото: kyivcity.gov.ua

У понеділок, 19 квітня, в Україні проти COVID-19 щеплено 12 144 людей. Щеплення проводилось 232 мобільними бригадами з імунізації та 360 пунктами щеплення.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплена 462 791 людина, з них завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали першу дозу за кордоном).

Минулої доби найбільше щеплень проти коронавірусу зробили на Львівщині (1 770), в Києві (821), а також у Запорізькій (806), Хмельницькій (794) та Донецькій (763) областях.

Найменше вакцинованих за добу - у Сумській (137), Миколаївській (210), Закарпатській (211) та Луганській (230) областях.

Станом на 19 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 473 989 людей.

Проти коронавірусу в Україні щеплюють трьома вакцинами: AstraZeneca/CoviShield, виготовленою в Індії, китайською вакциною Sinovac і отриманим у межах COVAX препаратом Comirnaty виробництва компаній Pfizer/BioNTech.

19 квітня у Києві вакциною Pfizer почали щеплювати утриманців та співробітників інтернатів для людей похилого віку. Першого дня вакцинацію пройшли 120 осіб із Київського геріатричного пансіонату.

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