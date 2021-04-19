Фото: kyivcity.gov.ua

19 квітня у Києві вакциною Pfizer почали щеплювати утриманців та співробітників інтернатів для людей похилого віку. Сьогодні вакцинацію пройшли 120 осіб із Київського геріатричного пансіонату. Ревакцинація пройде на 21 день після першого щеплення.

Про це інформує пресслужба КМДА.

Усього столиця отримала 4 680 доз цієї вакцини. Нею будуть щеплені утриманці та співробітники 10 київських муніципальних інтернатів для людей похилого віку та державного закладу «Госпіталь ветеранів війни МОЗ України».

Процес щеплення забезпечують дві спеціально навчені для роботи саме з вакциною Pfizer мобільні бригади київських медиків.

Із початку вакцинальної кампанії від COVID-19 станом на 19 квітня вакциновано 42 748 осіб. Зокрема, це близько 19 700 медичних працівників, 1220 соціальних робітників, 2455 військових в ООС, 5092 особи віком 80+ тощо.

Повідомляється, що наразі столиця утримує перше місце в країні за темпами вакцинації.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, у межах глобальної ініціативи COVAX Україна безкоштовно отримала 117 тисяч доз вакцини від коронавірусу Comirnaty виробництва компанії Pfizer/BioNTech.

Щеплювати цією вакциною українців почали 18 квітня із Київської області. З 19 квітня - по всій Україні. Нею в першу чергу щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім - працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.