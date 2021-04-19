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Євросоюз придбає додаткові 100 млн доз вакцини Pfizer

Загальна кількість доз, які повинні бути доставлені 27 членам ЄС, досягне 600 мільйонів у 2021 році.

Євросоюз придбає додаткові 100 млн доз вакцини Pfizer
Фото: EPA/UPG

Євросоюз придбає додаткових 100 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer проти COVID-19.

Про це йдеться у заяві компаній в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

У результаті загальна кількість доз, які повинні бути доставлені 27 членам ЄС, досягне 600 мільйонів у 2021 році, сказано в заяві компаній.

"Ми як і раніше прагнемо просуватися якомога швидше і безпечніше, щоб доставити цю вакцину більшій кількості людей в Європі, оскільки смертельний вірус продовжує сіяти хаос по всьому континенту", - сказав Альберт Бурла, голова і головний виконавчий директор Pfizer.

"На сьогодні ми виконали всі наші зобов'язання щодо постачання перед ЄС і плануємо поставити 250 мільйонів доз до Європейського Союзу в другому кварталі, що в чотири рази більше від узгодженої кількості в першому кварталі", - додав він.

Нагадаємо, у межах глобальної ініціативи COVAX Україна безкоштовно отримала 117 тисяч доз вакцини від коронавірусу Comirnaty виробництва компанії Pfizer/BioNTech.

Щеплювати цією вакциною українців почали 18 квітня із Київської області. З 19 квітня - по всій Україні. Нею в першу чергу щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім - працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників

Раніше у компанії припустили, що від ковіду потрібно робити три щеплення і повторювати їх щороку.

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