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У Єгипті у катастрофі на залізниці загинуло 11 людей, близько 100 отримали поранення

Чотири вагони потяга зійшли з рейок. 

Фото: EPA/UPG

У Єгипті внаслідок катастрофи на залізниці загинуло 11 людей, ще близько 98 отримали поранення. Про це пише Reuters з посиланням на заяву міністерства охорони здоров'я. 

Поїзд прямував з Каїру до міста Мансур. У 40 км від Каїра чотири вагони зійшли з рейок. Причини аварії з'ясовуються. 

Поранених у місцеві лікарні доставляли 50 машин швидкої допомоги. 

За останні кілька місяців у Єгипті трапилося вже декілька аварій з поїздами. У квітні два вагони зійшли з рейок у 70 км від Каїра. В результаті цього інциденту постраждали 15 людей.

Міністр транспорту Камель Ель-Вазір зіткнувся зі закликами піти у відставку, але відмовився це зробити. Він пообіцяв продовжити роботу з розвитку застарілої залізничної мережі.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, що 26 березня в Єгипті зіткнулися пасажирські потяги. Загинули щонайменше 32 людини. Ще понад 80 - постраждали.

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