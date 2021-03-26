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Серед постраждалих унаслідок залізничної катастрофи в Єгипті українців немає, - МЗС

В аварії загинули понад 30 осіб.

Серед постраждалих унаслідок залізничної катастрофи в Єгипті українців немає, - МЗС
Фото: EPA/UPG

Громадян України немає серед постраждалих під час зіткнення потягів, внаслідок якого у Єгипті загинуло 32 людини, немає.

Про це повідомив речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих унаслідок зіткнення пасажирських потягів у провінції Согаг", - написав Ніколенко у своєму мікроблозі в Twitter.

Як повідомляли, сьогодні в Єгипті зіткнулися пасажирські потяги. Загинули щонайменше 32 людини. Ще понад 80 - постраждали.

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