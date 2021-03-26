Приватна військова компанія, пов'язана з екснардепом Семеном Семенченком, виконувала завдання в інтересах олігарха Ігоря Коломойського та пов'язаних з ним осіб. Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.інфо".

У лютому цього року працівники "Донкорп Україна", контрольованої Семенченком, брали участь у заворушеннях зі стріляниною на будмайданчику в Києві на розі вул. Малевича. Один з мікроавтобусів, який був затриманий правоохоронцями на місці події, належить структурі "Донкорпу".

Саме ж будівництво пов'язане з другом і бізнес-партнером Коломойського Михайлом Кіперманом. Офіційним замовником цього будівництва є компанії "Де Резорт Девелопмент" і Будівельне об'єднання "Мрія". Власники останнього мають один контактний номер з компанією Кіпермана "Смарт Студент".

"Водночас зв’язок «Де Резорт Девелопмент» із Кіперманом простежується через співвласника фірми Артема Солоніка. Раніше він був директором компанії «Оріон Сервіс», якою на той час володів товариш Коломойського", - йдеться у розслідуванні.

У 2020 році члени структури "Донкорп" охороняли офіс "Центренерго" у селі Козин на Київщині. Саме тоді, за даними ЗМІ, держкомпанію очолювали лояльні до Коломойського особи, а пов'язані з ним компанії отримували найбільшу вигоду від співробітництва з "Центренерго". Держкомпанію "Донкорп" почали охороняти весною 2020, а офіційно договір підписали у кінці року.

Також члени "Донкорпу" у кінці 2019 року брали участь і мітингах проти керівництва НБУ, зокрема і Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової. Смолій публічно називав Коломойського замовником протестів.

"На акції ходили спільно з іншими організаціями. Вони стояли під Нацбанком, а ми - під домом у Рожкової та Смолія", - розповів "Слідству.Інфо" колишній "донкорпівець" Євген Сікора.

Нагадаємо, що кілька днів тому СБУ заявила про викриття незаконного збройного формування, до організації якого причетні Семенченко і так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко.

За даними правоохоронців, вони у 2018 році під виглядом ГО створили приватну охоронну компанію і на її базі тренували людей - колишніх військових та правоохоронців. Також ця організація діяла в одній іноземній державі (за даними Міхеїла Саакашвілі, у Польщі).

Шевченко заявив, що у 2018 році справді мав плани стати інвестором створення охоронної компанії задля роботи в Сирії та Афганістані по охороні об’єктів та супроводженню конвоїв за контрактами Держдепу США. Втім потім він відмовився від ідеї у створенні охоронної компанії для роботи за кордоном. Шевченку також інкримінують причетність до організації каналу товарів військового призначення з Росії.

Семенченко всі звинувачення СБУ відкидає і каже, що не буде переховуватися від слідства.