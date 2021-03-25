У другому турі виборів президента Могилянки більшість не набрав жоден із кандидатів

Проти всіх кандидатів проголосували 45 осіб – 11,7% від загальної явки.

Жоден із кандидатів, які балотувалися на посаду президента Києво-Могилянської академії, не набрав понад 50% голосів у другому турі виборів.

Про це у Telegram повідомляють представники студентської виборчої комісії вишу.

Так, за кандидата на посаду президента академії декана факультету економічних наук НаУКМА Олександру Гуменну проголосували 176 особи (46% від загальної явки виборців), за декана факультету правничих наук НаУКМА Дениса Азарова голоси віддали 156 осіб (40,7%).

Водночас проти всіх кандидатів проголосували 45 осіб – 11,7% від загальної явки.

“У другому турі більшість не набирає жоден із кандидатів”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє “Укрінформ”, 19 серпня 2020 року наказом Міністерства освіти та науки України було оголошено конкурс на зайняття посади президента Могилянської академії. Вибори було призначено на 11 листопада 2020 року. 11 та 19 листопада 2020 року (у два тури) відбулося голосування за кандидатів на посаду президента. Проте жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів від загальної кількості виборців, що надало би право МОН призначити президента НаУКМА. 4 грудня 2020 року МОН оголосило черговий конкурс на зайняття посади президента НаУКМА. 5 лютого та 12 лютого 2021 року (у два тури) відбулось голосування за кандидатів на посаду президента. Проте жоден із них знову не набрав понад 50% голосів від загальної кількості виборців.

18 березня 2021 року відбувся перший тур чергових виборів президента академії. У ньому взяли участь декан факультету економічних наук НаУКМА Олександра Гуменна (154 голоси), декан факультету правничих наук НаУКМА Денис Азаров (131 голос) та віце-президент з науково-педагогічної роботи Василь Ожоган (116 голосів). У другий турі, який відбувся 25 березня, за посаду президента Могилянської академії змагалися Гуменна та Азаров.