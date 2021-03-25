На Прикарпатті поліція викрила учасників злочинного угруповання у розкраданні нафти під виглядом технологічних послуг на 2 млн гривень.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Серед учасників оборудки - службові особи регіонального підприємства паливно-енергетичної сфери та кілька приватних структур.
"Учасники угруповання займалися розкраданням паливо-мастильних матеріалів, у тому числі і нафти. Маскували свої злочинні дії під виглядом надання офіційних технологічних послуг з очистки ємностей та вивезення відходів. Натомість спецтранспортом вивозили сировину – нафту. Викрадене зловмисники збували через підконтрольні мережі АЗС в обхід будь-яких податкових платежів", - розповіли в поліції.
За участі спецпідрозділу КОРД поліцейські провели понад 30 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, на підприємствах та у транспортних засобах. В результаті вилучили документи, що підтверджують протиправний збут викраденої продукції, "чорнові" записи та журнали, понад 900 тонн сировини, 100 бочок з нафтопродуктами ємністю по 180 л кожна, обладнання для перекачування нафтопродуктів, вантажні автомобілі із заповненими сировиною цистернами об’ємом понад 70 тонн.
Наразі вирішується питання щодо накладання арешту на майно та призначення відповідних експертиз. Після проведення необхідних слідчо-оперативних заходів ключовим фігурантам буде повідомлено про підозри.
Досудове розслідування проводиться за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.
За попередніми підрахунками, сума збитків державі, завданих діями учасників угруповання, сягає 2 млн гривень.
Нагадаємо, у червні минулого року з'ясувалося, що у Сумській області з нафтопроводу вкрали палива на 60 млн гривень.