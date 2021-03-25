На Прикарпатті поліція викрила учасників злочинного угруповання у розкраданні нафти під виглядом технологічних послуг на 2 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Серед учасників оборудки - службові особи регіонального підприємства паливно-енергетичної сфери та кілька приватних структур.

"Учасники угруповання займалися розкраданням паливо-мастильних матеріалів, у тому числі і нафти. Маскували свої злочинні дії під виглядом надання офіційних технологічних послуг з очистки ємностей та вивезення відходів. Натомість спецтранспортом вивозили сировину – нафту. Викрадене зловмисники збували через підконтрольні мережі АЗС в обхід будь-яких податкових платежів", - розповіли в поліції.

За участі спецпідрозділу КОРД поліцейські провели понад 30 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, на підприємствах та у транспортних засобах. В результаті вилучили документи, що підтверджують протиправний збут викраденої продукції, "чорнові" записи та журнали, понад 900 тонн сировини, 100 бочок з нафтопродуктами ємністю по 180 л кожна, обладнання для перекачування нафтопродуктів, вантажні автомобілі із заповненими сировиною цистернами об’ємом понад 70 тонн.

Фото: npu.gov.ua

Наразі вирішується питання щодо накладання арешту на майно та призначення відповідних експертиз. Після проведення необхідних слідчо-оперативних заходів ключовим фігурантам буде повідомлено про підозри.

Досудове розслідування проводиться за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Фото: npu.gov.ua

За попередніми підрахунками, сума збитків державі, завданих діями учасників угруповання, сягає 2 млн гривень.

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, у червні минулого року з'ясувалося, що у Сумській області з нафтопроводу вкрали палива на 60 млн гривень.