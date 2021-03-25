У Києві з початку року склали більше 400 протоколів за неприбраний сніг та бурулі

З початку 2021 року у Києві склали 431 протокол через неприбраний сніг та бурулі на спорудах. Про це свідчить відповіді LB.ua на запити до РДА.
Розріз по районах складає:
- Деснянський район — 14 протоколів
- Дніпровський район — 61 протокол
- Дарницький район — 44 протоколи
- Голосіївський район — 20 протоколів
- Печерський район — 27 протоколів
- Подільський район — 19 протоколів
- Шевченківський район —101 протокол
- Святошинський район — 17 протоколів
- Солом'янский район — 66 протоколів
- Оболонський район — 62 протоколи
Штраф за порушення 152 КУПаП “Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів” складає від 340 до 1360 грн.
Нагадаємо, що цієї зими кілька людей були втрамовані унаслідок падіння буруль з дахів. Зокрема, постраждав хлопець, на якого крига впала з даху на вул. Велика Васильківська.