Кабмін дозволив кейтеринг у навчальних закладах

Кабінет Міністрів України затвердив норми і порядок організації харчування в навчальних закладах і дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, якими, зокрема, дозволяється влаштування кейтерингу.

Відповідну постанову уряд ухвалив з одноденним доопрацюванням на засіданні 24 березня, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з текстом документа, засновники і керівники навчальних закладів та дитячих закладів оздоровлення і відпочинку можуть обрати найефективнішу модель організації харчування - кейтеринг, який має відповідати всім вимогам щодо безпечності харчових продуктів.

Крім цього, передбачено структуру харчування, що базується на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо принципів здорового харчування, з урахуванням фізіологічних потреб дітей. Також встановлено обмеження за продуктами, що містять сіль, цукор і жири.

Встановлено перелік продуктів, які заборонено використовувати, зокрема снеки, м'ясні і рибні продукти промислового виробництва, каву, солодкі газовані напої.

Зазначено також перелік продуктів, які мають бути в щоденному раціоні учнів: злакові, овочі, фрукти, ягоди та молочні продукти.

Водночас якщо у дитини є довідка від сімейного лікаря або педіатра про деякі дієтичні потреби, навчальний заклад зобов'язаний організувати окреме харчування для цієї дитини.

Як повідомляли, МОЗ торік у грудні дозволило вай-фай і кейтеринг у школах. Новий санітарний регламент для шкіл мав діяти з 1 січня 2021 року.