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Під час весняного призову в армію заберуть 14 тисяч осіб

Уряд затвердив кількість призовників на квітень-червень.

Під час весняного призову в армію заберуть 14 тисяч осіб
Фото: mil.gov.ua

Кабінет міністрів на засіданні в середу затвердив чисельність весняного призову до армії, який відбудеться у квітні-червні.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Призову на строкову службу підлягають 14 246 людей. Більше всього - у Дніпропетровській області (1 340), найменше - в Чернівецькій (340).

З них 6 500 осіб планують призвати до Збройних сил, 4 646 - до Національної гвардії, 2 500 - до Держприкордонслужби, 600 - до Держспецтрансслужби.

Нагадаємо, що чисельність осіннього призову становила 13 570 осіб.

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