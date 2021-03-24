Під час весняного призову в армію заберуть 14 тисяч осіб

Кабінет міністрів на засіданні в середу затвердив чисельність весняного призову до армії, який відбудеться у квітні-червні.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Призову на строкову службу підлягають 14 246 людей. Більше всього - у Дніпропетровській області (1 340), найменше - в Чернівецькій (340).

З них 6 500 осіб планують призвати до Збройних сил, 4 646 - до Національної гвардії, 2 500 - до Держприкордонслужби, 600 - до Держспецтрансслужби.

Нагадаємо, що чисельність осіннього призову становила 13 570 осіб.