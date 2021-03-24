Зеленський увів у дію рішення РНБО про боротьбу з екологічними загрозами

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Президент Володимир Зеленський 23 березня указом №111/2021 увів у дію рішення РНБО про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації.

Рішення РНБО передбачає, що в Україні мають розробити:

Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2021 – 2025 роки;

закон про збереження ґрунтів та охорони їх родючості;

водну стратегію на період до 2050 року;

морську природоохоронну стратегію України;

державну стратегію управління лісами України до 2035 року;

закон щодо стратегії низьковуглецевого розвитку України на період до 2050 року;

національний план з енергетики та зміни клімату на період до 2030 року;

національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року;

національний план дій з розвитку відновлювальної енергетики на період до 2030 року;

стратегію розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні на період до 2030 року;

закон про відходи видобувної промисловості;

закон про упаковку та відходи упаковки;

закон про біологічну безпеку та біологічний захист;

закон про екологічне страхування тощо.

Крім того, згідно з рішенням, мають бути актуалізовані чи розроблені десятки інших законів та підзаконних актів.

Нагадаємо, що 23 березня на неанонсованому засідання РНБО ввела нові санкції проти Росії та ухвалила "невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіадвигунобудування".