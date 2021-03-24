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​Арештованого в Криму журналіста "Крим.Реалії" катували струмом, - ЗМІ

Визнавальні свідчення з Єсипенка вибили тортурами.

​Арештованого в Криму журналіста "Крим.Реалії" катували струмом, - ЗМІ
Фото: скріншот оперативного відео ФСБ РФ

Арештованого в Криму позаштатного журналіста "Крим.Реалії" Владислава Єсипенка катували струмом, пише видання "Ґрати".

Про це сам Єсипенко розказав джерелу видання у СІЗО Сімферополя.

Cпівробітники ФСБ Росії надягали затриманому на голову "якийсь предмет", підключали до нього дроти і пускали ними струм, поступово збільшуючи напругу. Так російські оперативники змусили його дати свідчення і підтвердити їх в інтерв'ю з генеральним продюсером місцевого телеканалу "Крим24" Олегом Крючковим.

В інтерв'ю Єсипенко каже, що перевозив у своїй машині вибуховий пристрій, а також відправляв зняті в Криму відео в редакцію "Крим.Реалії" і в Службу зовнішньої розвідки України. 

Після публікації показів Єсипенко відмовився давати подальші свідчення, пославшись на ст.51 Конституції РФ, яка діє на території окупованого Криму. Вона дозволяє не свідчити проти себе та близьких.

Зараз, за словами Єсипенка, на нього давлять тільки психологічно.

Нагадаємо, що Єсипенка затримали 10 березня та заарештували до 11 травня.

Його підозрюють в збиранні інформації "в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А." та виготовленні саморобного вибухового пристрою.

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