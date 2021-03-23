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Кабмін звільнив держсекретаря Мінспорту

Перевезенцев переходить на іншу роботу.

Кабмін звільнив держсекретаря Мінспорту
Фото: Макс Требухов

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в понеділок звільнив з посади державного секретаря Міністерства молоді та спорту Олексія Перевезенцева.

Він переходить на іншу роботу, повідомляється в розпорядженні уряду №218 від 22 березня.

Іншим розпорядженням №219 уряд тимчасово поклав виконання обов'язків держсекретаря Мінспорту на директора департаменту економіки та фінансів Юрія Музику.

Нагадаємо, що Перевезенцев був головним юристом Міністерства економіки в уряді Миколи Азарова, два роки працював у Нацагентстві з питань Євро-2012 під керівництвом Бориса Колеснікова.

Потім тривалий час працював держсекретарем Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

Восени 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Перевезенцева своїм представником в уряді, а з березня 2020 року він став державним секретарем Мінспорту.

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