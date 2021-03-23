Київський рибалка зняв з крижини 11-річного хлопця за допомогою спінінга
Київський рибалка зняв з крижини 11-річного хлопця за допомогою спінінга
Китай запровадив санкції проти європейських політиків і вчених
Китай запровадив санкції проти європейських політиків і вчених
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
Дослідження у США підтвердили ефективність і безпечність вакцини AstraZeneca
Дослідження у США підтвердили ефективність і безпечність вакцини AstraZeneca
Викритий на $100 тис. хабара київський прокурор продовжує працювати на посаді і представляє обвинувачення в кримінальних справах
Викритий на $100 тис. хабара київський прокурор продовжує працювати на посаді і представляє обвинувачення в кримінальних справах
ВООЗ назве тварину, від якої ковід перейшов до людини, - Bloomberg
ВООЗ назве тварину, від якої ковід перейшов до людини, - Bloomberg
Кабмін переглянув транспортні обмеження для "червоних" зон
Кабмін переглянув транспортні обмеження для "червоних" зон
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Кабмін дозволив вводити локдаун на рівні громад

"Помаранчевим" зонам дозволили вводити "червону" зону в окремих містах та селах.

Кабмін дозволив вводити локдаун на рівні громад
Фото: КМДА

Кабінет міністрів дозволив "помаранчевим" регіонам посилювати карантин на рівні окремих громад.

Відповідні зміни у постанову № 1236 від 9 грудня 2020 року було внесено на позачерговому засіданні в понеділок.

Посилювати протиепідемічні заходи на території окремої територіальної громади будуть, виходячи з двох ознак:

  • кількість нових випадків COVID-19 за тиждень більше 70;
  • збільшення кількості нових випадків COVID-19 на 50% і більше.

Станом на 23 березня в Україні залишилася тільки одна область в "жовтій" - Херсонська. 

У "помаранчевій" зоні знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Решта регіонів, включно з Києвом, - у "червоній" зоні.

Окуповані Росією АР Крим та місто Севастополь не відносяться до жодної з зон.

Нагадаємо, що попередня редакція постанови про адаптивний карантин передбачала, що на території регіонів з "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки діють протиепідемічні заходи "жовтої" зони, але місцевій владі дозволялося запроваджувати додаткові обмеження на території всього регіону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також