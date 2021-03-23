Кабмін дозволив вводити локдаун на рівні громад

"Помаранчевим" зонам дозволили вводити "червону" зону в окремих містах та селах.

Кабінет міністрів дозволив "помаранчевим" регіонам посилювати карантин на рівні окремих громад.

Відповідні зміни у постанову № 1236 від 9 грудня 2020 року було внесено на позачерговому засіданні в понеділок.

Посилювати протиепідемічні заходи на території окремої територіальної громади будуть, виходячи з двох ознак:

кількість нових випадків COVID-19 за тиждень більше 70;

збільшення кількості нових випадків COVID-19 на 50% і більше.

Станом на 23 березня в Україні залишилася тільки одна область в "жовтій" - Херсонська.

У "помаранчевій" зоні знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Решта регіонів, включно з Києвом, - у "червоній" зоні.

Окуповані Росією АР Крим та місто Севастополь не відносяться до жодної з зон.

Нагадаємо, що попередня редакція постанови про адаптивний карантин передбачала, що на території регіонів з "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки діють протиепідемічні заходи "жовтої" зони, але місцевій владі дозволялося запроваджувати додаткові обмеження на території всього регіону.