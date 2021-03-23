Кабмін дозволив вводити локдаун на рівні громад

Кабінет міністрів дозволив "помаранчевим" регіонам посилювати карантин на рівні окремих громад.
Відповідні зміни у постанову № 1236 від 9 грудня 2020 року було внесено на позачерговому засіданні в понеділок.
Посилювати протиепідемічні заходи на території окремої територіальної громади будуть, виходячи з двох ознак:
- кількість нових випадків COVID-19 за тиждень більше 70;
- збільшення кількості нових випадків COVID-19 на 50% і більше.
Станом на 23 березня в Україні залишилася тільки одна область в "жовтій" - Херсонська.
У "помаранчевій" зоні знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.
Решта регіонів, включно з Києвом, - у "червоній" зоні.
Окуповані Росією АР Крим та місто Севастополь не відносяться до жодної з зон.
Нагадаємо, що попередня редакція постанови про адаптивний карантин передбачала, що на території регіонів з "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки діють протиепідемічні заходи "жовтої" зони, але місцевій владі дозволялося запроваджувати додаткові обмеження на території всього регіону.