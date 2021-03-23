Фото: facebook.com/CVoda

У Чернівецькій області 22 березня розпочали вакцинувати від COVID-19 людей, яким виповнилося 80 років.

Як повідомляє пресслужба ОДА, одним із перших щеплення зробив чернівчанин Василь Палагнюк.

На процедуру його записав і привіз син, однак чоловік запевнив, що це була цілком його ініціатива.

"Кращого варіанту врятуватися немає. Я ношу маску, мию руки та намагаюся бут подалі від людей, але щеплення – це найбільш надійний спосіб уберегтися", – зазначив Василь Палагнюк.

Фото: facebook.com/CVoda

Фото: facebook.com/CVoda

Фото: facebook.com/CVoda

Напередодні заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак закликала жителів області попіклуватися про своїх літніх родичів та записати їх на щеплення.

Як повідомляли, з 22 березня Україна знаходиться на другому етапі вакцинації. МОЗ повідомив, що щеплення почали робити сімейним лікарям. Людей похилого віку збиралися щепити з 29-30 березня. Тих, хто записався в "Дії", можуть вакцинувати поза чергою.

Нагадаємо, на ковід в Україні найбільше хворіють у віковій групі старше 50 років. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, структура захворюваності за віком з 2020 року практично не змінилася.

Останні три місяці спостерігається зростання захворюваності у віковій групі 60+, у цій групі також найбільш критичний перебіг захворювання. 75-80% усіх летальних випадків реєструють саме у цій віковій групі.