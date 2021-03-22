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В Україні відкрили 565 стаціонарних пунктів вакцинації проти COVID-19

Розпочалася чергова ланка другого етапу вакцинації.

В Україні відкрили 565 стаціонарних пунктів вакцинації проти COVID-19
Фото: EPA/UPG

З 22 березня в Україні для вакцинації медиків відкриються 565 таких пунктів щеплення проти COVID-19. Стаціонарні пункти щеплення будуть працювати в закладах охорони здоров’я, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров’я.

"Для організації безпечного вакцинування ці кабінети щеплень обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю та забезпечені необхідною кількістю доз вакцини. Медики, які в них працюватимуть, пройшли відповідне навчання. У декількох областях такі кабінети працюють у пілотному режимі з 19 березня", - сказано в повідомленні. 

З 29 березня для вакцинації будуть відкриті ще більше ніж 2500 пунктів щеплення, які розпочнуть роботу в разі надходження нової партії вакцин.

Також з моменту надходження нової партії вакцин розпочнеться запис на вакцинацію людей віком від 80 років, яких  передбачено вакцинувати в другому етапі дорожньої карти. Для цього вони мають попередньо записатися у лист очікування в додатку "Дія", через контакт-центри МОЗ чи сімейних лікарів.

Попередньо Міністерство охорони здоров’я України рекомендувало мобільним групам з імунізації залучати до вакцинації проти COVID-19 організовані колективи з другого етапу, зокрема усі заклади охорони здоров’я (державні та приватні, у тому числі й аптечні).

Як повідомляли, з цього тижня в Україні починають щепити сімейних лікарів, а не тільки медиків інфекційних лікарень і мобільних бригад, які безпосередньо контактують з захворілими на ковід.

Нагадаємо, що наразі в Україні вакцинують тільки одним препаратом - CoviShield (вироблена в Індії AstraZeneca). Незабаром Україна очікує на китайський препарат Sinovac. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що поставка має відбутися до кінця березня

Крім того, українці мають отримати Pfizer у межах ініціативи COVAX.

Усі щеплення проти COVID-19 є добровільними й безоплатними.

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