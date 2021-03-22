Тих, хто записався в "Дії", можуть вакцинувати поза чергою

Кабінет міністрів розглядає можливість "якнайшвидшої" вакцинації тих громадян, які записались на щеплення через "Дію".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді з президентом.

"За результатами наради під головуванням глави держави Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову внести зміни до плану вакцинації, які дадуть змогу якнайшвидше вакцинувати громадян, що записались на щеплення через портал «Дія»", - йдеться в повідомленні Офісу президента.

Нагадаємо, що у грудні Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив дорожню карту з вакцинації населення проти COVID-19:

січень-квітень 2021 року - медики, які працюють з хворими на коронавірусну хворобу, мешканці та працівники будинків для людей похилого віку, військовослужбовці ООС (367 тис. людей);

квітень-червень 2021 року - інші медики, люди віком від 80 років, соціальні працівники (2,5 млн людей);

червень-вересень 2021 року - люди віком від 65 до 79 років, працівники ДСНС, поліції, Нацгвардії, СБУ, військовослужбовці ЗСУ, вчителі та працівники сфери освіти (7,2 млн людей);

вересень 2021 - березень 2022 року - люди віком 60-64 роки, дорослі з супутніми захворюваннями, ув'язнені та працівники місць обмеження волі, інші категорії населення, які знаходяться в групі ризику (11 млн людей).

Виконання дорожньої карти з самого початку пішло не за планом, оскільки першу вакцину завезли лише в кінці лютого, до того ж не ту, на яку очікували спочатку. Як наслідок, багато медиків почали відмовлятися від вакцинації, і МОЗ вже на початку березня дозолив вакцинувати поза чергою громадських, культурних та релігійних діячів, "щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей".

З 22 березня Україна знаходиться на другому етапі вакцинації. МОЗ повідомив, що щеплення почали робити сімейним лікарям. До людей похилого віку черга дійде, як очікується, 29-30 березня.