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З цього тижня в Україні починають щепити сімейних лікарів

Наприкінці місяця МОЗ планує почати вакцинацію людей від 80 років. 

З цього тижня в Україні починають щепити сімейних лікарів
Фото: facebook/Максим Степанов

В Україні з цього тижня починають щепити сімейних лікарів, а не тільки медиків інфекційних лікарень і мобільних бригад, які безпосередньо контактують з захворілими на ковід. 

Станом на ранок 22 березня від ковіду щепили вже 111 025 українців. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"З 22 березня розпочинається чергова ланка другого етапу вакцинації: до організацї щеплень, окрім мобільних бригад, додаються стаціонарні пункти у кількості 565 одиниць", - повідомив він. 

Степанов додав, що імунізація сімейних лікарів стала наступним кроком другого етапу. 

"З прибуттям нових вакцин до них приєднаються працівники соціальної сфери та системи громадського здоров'я, люди від 80 років", - зазначив міністр.

Щеплювати людей у віці від 80 планують приблизно з 29-30 березня. Для цього вони мають попередньо записатися у лист очікування в додатку "Дія", через контакт-центри МОЗ чи сімейних лікарів. 

Нагадаємо, що поки в Україні вакцинують тільки одним препаратом - CoviShield (вироблена в Індії AstraZeneca). Незабаром Україна очікує на китайський препарат Sinovac. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що поставка має відбутися до кінця березня

Крім того, українці мають отримати Pfizer у межах ініціативи COVAX. 

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