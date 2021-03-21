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ЄС поки не готовий ділитися вакцинами проти ковіду з бідними країнами, - голова Єврокомісії

"Євросоюз інвестував $2,6 мільярда у цю ініціативу".

ЄС поки не готовий ділитися вакцинами проти ковіду з бідними країнами, - голова Єврокомісії
Фото: EPA/UPG

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Європейський союз поки не буде ділитися вакцинами від коронавірусу з бідними країнами. Ситуація може змінитися лише після того, як покращиться ситуація з виробництвом вакцин в ЄС.

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню Funke Media Gruppe, передає Deutsche Welle.

"Країни-члени ЄС відчувають сильний тиск з метою отримати вакцину", - сказала вона.

Голова Єврокомісії зазначила, що ЄС підтримуватиме ініціативу Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX, за якою здійснюються поставки вакцини нужденним країнам.

"ЄС інвестував $2,6 мільярда у цю ініціативу. COVAX вже доставив 30 мільйонів доз вакцини в 52 країни", - наголосила фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, Україна на першому етапі отримає від COVAX 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca. Зазначається, що Україні виділено 1 776 000 доз вакцин AstraZeneca/Oxford, включно із вакцинами виробленими Serum Institute of India. У переліку також окремо згадуються 117 000 доз вакцини Pfizer-BioNTech, обіцяних Україні раніше.

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