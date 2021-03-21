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В українській армії зафіксували 104 нові випадки ковіду

Госпіталізовано 23 особи.

В українській армії зафіксували 104 нові випадки ковіду
Фото: EPA/UPG

За минулу добу, 20 березня у Збройних силах України зареєстровано 104 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 23 особи.

Станом на 21 березня ковідом хворіє 2064 українській військовослужбовці.

Всього за час пандемії одужало 17312 осіб, летальних випадків – 52. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 591 особа.

Окрім того, від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України першу дозу вакцини отримали 11 827 осіб, зокрема 1742 військові медики.

За минулу добу проти COVID-19 в армії було щеплено 463 особи.

Нагадаємо, за суботу, 20 березня в Україні було зафіксовано 11 145 нових випадків коронавірусу. Зафіксовано 166 летальних випадків.

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