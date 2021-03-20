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Ще 1070 киян захворіли на коронавірус

До лікарень столиці госпіталізували 126 пацієнтів.

У п’ятницю, 19 березня у Києві виявили 1070 хворих на коронавірус. Померли 19 людей.

Про це повідомили у Київраді.

Серед них: 608 жінок віком від 18 до 92 років, 400 чоловіків віком від 19 до 90 років, 41 дівчинка від 3 днів до 17 років та 21 хлопчик від 2 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (191), Дарницькому (177) та в Оболонському (143).

До лікарень столиці госпіталізували 126 пацієнтів.

Одужала за минулу добу 541 особа.

Підтверджених випадків захворювання у столиці на сьогодні вже 152 203. Коронавірус подолали 101 345 киян. За період пандемії у місті зафіксували 3034 летальних випадків від вірусу.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 березня в Україні зафіксовано 15 292 нових випадків ковіду, одужало 5 190 осіб. Найбільше хворих у Києві та на Львівщині.

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