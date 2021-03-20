Від ковіду щепили ще 11 628 українців

За п’ятницю, 19 березня в Україні від коронавірусу було щеплено 11 628 осіб.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 210 щеплень;

Волинська область – 270 щеплень;

Дніпропетровська область – 820 щеплень;

Донецька область – 620 щеплень;

Житомирська область – 160 щеплень;

Закарпатська область – 320 щеплень;

Запорізька область – 350 щеплень;

Івано-Франківська область – 458 щеплень;

Київська область – 820 щеплень;

Кіровоградська область – 290 щеплень;

Луганська область – 250 щеплень;

Львівська область – 790 щеплень;

м. Київ – 1050 щеплень;

Миколаївська область – 500 щеплень;

Одеська область – 390 щеплень;

Полтавська область – 480 щеплень;

Рівненська область – 360 щеплень;

Сумська область – 500 щеплень;

Тернопільська область – 560 щеплень;

Харківська область – 420 щеплень;

Херсонська область – 530 щеплень;

Хмельницька область – 400 щеплень;

Чернівецька область – 260 щеплень;

Чернігівська область – 350 щеплень;

Черкаська область – 470 щеплень.

Станом на 19 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 297 742 людини.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 104 342 людини, завершила вакцинацію (отримала 2 дози) одна особа.

Нагадаємо, результати дослідження ВООЗ вакцини AstraZeneca не встановили будь-якого загального збільшення випадків згортання крові, але організація буде продовжувати стежити за ситуацією надалі. AstraZeneca - поки що єдина доступна вакцина проти коронавірусу в Україні.