Від ковіду щепили ще 11 628 українців

За п’ятницю, 19 березня в Україні від коронавірусу було щеплено 11 628 осіб.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
Вінницька область – 210 щеплень;
Волинська область – 270 щеплень;
Дніпропетровська область – 820 щеплень;
Донецька область – 620 щеплень;
Житомирська область – 160 щеплень;
Закарпатська область – 320 щеплень;
Запорізька область – 350 щеплень;
Івано-Франківська область – 458 щеплень;
Київська область – 820 щеплень;
Кіровоградська область – 290 щеплень;
Луганська область – 250 щеплень;
Львівська область – 790 щеплень;
м. Київ – 1050 щеплень;
Миколаївська область – 500 щеплень;
Одеська область – 390 щеплень;
Полтавська область – 480 щеплень;
Рівненська область – 360 щеплень;
Сумська область – 500 щеплень;
Тернопільська область – 560 щеплень;
Харківська область – 420 щеплень;
Херсонська область – 530 щеплень;
Хмельницька область – 400 щеплень;
Чернівецька область – 260 щеплень;
Чернігівська область – 350 щеплень;
Черкаська область – 470 щеплень.
Станом на 19 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 297 742 людини.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 104 342 людини, завершила вакцинацію (отримала 2 дози) одна особа.
Нагадаємо, результати дослідження ВООЗ вакцини AstraZeneca не встановили будь-якого загального збільшення випадків згортання крові, але організація буде продовжувати стежити за ситуацією надалі. AstraZeneca - поки що єдина доступна вакцина проти коронавірусу в Україні.