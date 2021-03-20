В Україні зафіксовано 15 292 нових випадків ковіду, одужало 5 190 осіб

За минулу добу, 19 березня в Україні виявлено 15 292 нових випадків коронавірусної хвороби, зокрема, захворіли 797 дітей та 367 медпрацівників.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Летальних випадків – 260.
Госпіталізовано 4 369 осіб, з лікарень виписано 3 374 особи, одужало – 5 190.
За добу здійснено 114 719 тестувань: методом ПЛР – 50 800, методом ІФА – 23 398 і 40 521 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 070 випадків;
Вінницька область – 823 випадки;
Волинська область – 240 випадків;
Дніпропетровська область – 1 104 випадки;
Донецька область – 583 випадки;
Житомирська область – 1 082 випадки;
Закарпатська область – 366 випадків;
Запорізька область – 485 випадків;
Івано-Франківська область – 410 випадків;
Київська область – 1 036 випадків;
Кіровоградська область – 137 випадків;
Луганська область – 115 випадків;
Львівська область – 1 180 випадків;
Миколаївська область – 408 випадків;
Одеська область – 1 037 випадків;
Полтавська область – 400 випадків;
Рівненська область – 432 випадки;
Сумська область – 564 випадки;
Тернопільська область – 598 випадків;
Харківська область – 754 випадки;
Херсонська область – 90 випадків;
Хмельницька область – 871 випадок;
Черкаська область – 582 випадки;
Чернівецька область – 539 випадків;
Чернігівська область – 386 випадків.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 535 218 осіб, одужало – 1 253 972, летальних випадків – 29 775, проведено 7 624 537 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, у четвер, 18 березня в Україні виявили майже 16 тис. нових хворих на ковід, одужали 4 592 особи, 262 - померли.