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В Україні зафіксовано 15 292 нових випадків ковіду, одужало 5 190 осіб

Найбільше хворих у Києві та на Львівщині.

За минулу добу, 19 березня в Україні виявлено 15 292 нових випадків коронавірусної хвороби, зокрема, захворіли 797 дітей та 367 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 260.

Госпіталізовано 4 369 осіб, з лікарень виписано 3 374 особи, одужало – 5 190.

За добу здійснено 114 719 тестувань: методом ПЛР – 50 800, методом ІФА – 23 398 і 40 521 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 070 випадків;

Вінницька область – 823 випадки;

Волинська область – 240 випадків;

Дніпропетровська область – 1 104 випадки;

Донецька область – 583 випадки;

Житомирська область – 1 082 випадки;

Закарпатська область – 366 випадків;

Запорізька область – 485 випадків;

Івано-Франківська область – 410 випадків;

Київська область – 1 036 випадків;

Кіровоградська область – 137 випадків;

Луганська область – 115 випадків;

Львівська область – 1 180 випадків;

Миколаївська область – 408 випадків;

Одеська область – 1 037 випадків;

Полтавська область – 400 випадків;

Рівненська область – 432 випадки;

Сумська область – 564 випадки;

Тернопільська область – 598 випадків;

Харківська область – 754 випадки;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 871 випадок;

Черкаська область – 582 випадки;

Чернівецька область – 539 випадків;

Чернігівська область – 386 випадків. 

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 535 218 осіб, одужало – 1 253 972, летальних випадків – 29 775, проведено 7 624 537 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у четвер, 18 березня в Україні виявили майже 16 тис. нових хворих на ковід, одужали 4 592 особи, 262 - померли.

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