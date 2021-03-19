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Рада скасувала наступний пленарний тиждень

Тепер депутати зберуться у сесійній залі тільки 13 квітня. 

Рада скасувала наступний пленарний тиждень
Фото: LB.ua

Верховна Рада скасувала пленарний тиждень з 29 березня по 2 квітня у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Києві. Депутати не збиратимуться в сесійній залі до 13 квітня і працюватимуть у комітетах у онлайн-режимі. 

Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні 19 березня.

Пленарні засідання мали початися з вівторка, 30 березня, але вчора міська влада оголосила про посилення карантинних обмежень, що діятимуть з 20 березня по 9 квітня.

Парламентарі мають закінчити розгляд поправок до Земельного кодексу. З 3000 зауважень і пропозицій за цей пленарний тиждень вони встигли пройти приблизно 30%.

За оцінкою голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, якщо Рада продовжить розглядати правки до Земельного кодексу щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у такому темпі, як цього тижня, то законопроєкт ухвалять не раніше ніж у травні. 

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