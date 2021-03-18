Надходження до бюджету-21 від грального бізнесу будуть зірвані без зміни законів, - Баум

Якщо Верховна Рада не ухвалить зміни до низки законів, надходження до бюджету-2021 від грального бізнесу будуть зірвані.

Без прийняття податкового законодавства бюджет не отримає заплановані 7,4 млрд. грн від "ігорки", в інтерв'ю LB.ua заявив радник заступника голови ОП Кирила Тимошенка Борис Баум.

"Якщо не будуть прийняті зміни до Податкового кодексу, то план (Ред.: надходжень до бюджету 2021 року в розмірі 7,4 млрд. грн від запуску грального ринку) не буде виконано. Всі про це знають. Президент про це знає. Чому ж такий «кіпіш». Якби ми все прийняли, як домовлялися, ще минулого року, то всі гравці вже спокійно сюди зайшли б", - розповів він.

Баум визнав, що на цей час Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала ліцензії лише 4 онлайн-казино та одній букмекерській організації, забезпечивши надходження до бюджету у розмірі трохи понад 202 млн.грн. А відмови у видачі ліцензій готелям він назвав "паперовою історією".

"Зараз ми дамо дозвіл Fairmont на приміщення. Але їм ще потрібно буде мінімум три місяці на запуск казино. На жаль, сьогодні у нас не працюючий повноцінно ринок. Але в будь-якому разі ми зібрали стільки грошей, скільки і повинні були зібрати за планом від ліцензій. До кінця року ми плануємо зібрати за ліцензії близько 1,5 млрд грн. І ми їх зберемо. Але, якщо не буде податкових змін, то не буде грошей", - прогнозує він.

Водночас, Баум назвав "математичною помилкою" розрахунки Міністерства фінансів України щодо надходжень від грального ринку у поточному році на рівні 7,4 млрд.грн. Однак підтвердив, що без прийняття податкового законодавства для грального бізнесу всі плани бюджетних надходжень таки будуть зірвані.

"Це ж ідіоту зрозуміло. Тому ми і говоримо: «Хлопці, швидше прийміть, тоді запрацює ринок, швидше він стане «білим». Тому що чим довше ми цю історію гальмуємо, тим це вигідніше недобросовісним гравцям. Ось, наприклад, «Джокер» рекламується по всіх сайтах (Ред.: Хоча за законом така реклама заборонена) ... Але вони рекламують. Що ми можемо зробити з цим Скрипкою (Ред.: співак Олег Скрипка рекламує одне з онлайн казино)? Місто розклеїло їх рекламу. Ми теж нічого зробити не можемо. Ми дзвонили кіберполіції, говоримо: «Знайдіть цих ідіотів, зніміть». У відповідь: «Ми не можемо, це належить місту». І ми нічого зробити з цим не можемо. Тому, чим швидше вони увійдуть в легальне поле, тим швидше комісія зможе з цим щось робити. Але це така тонка грань, нас постійно підставляють. То Мінфін, то ще хтось. Тобто нам не дають запуститися. Чому це відбувається, потрібно розбиратися з Данилом Гетманцевим (Ред.: голова профільного парламентського фінансового комітету), з Давидом Арахамією (Ред.: глава фракції «Слуга народу»), чого вони в комітеті та Раді не можуть поділити. Ну це точно не стосується "ігорки". У них там свої розбірки якісь відбуваються", - зазначив Баум.