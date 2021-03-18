​Баум: Для повноцінного запуску грального ринку залишилися "дрібниці"

Для повноцінного запуску грального ринку в Україні необхідно прийняти податковий закон для грального бізнесу, зняти питання "колізії" по обранню Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей та забезпечити прихід іноземців.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив радник заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка Борис Баум.

«За фактом цю всю тему (Ред.: грального ринку) курує Кирило Тимошенко (Ред.: заступник глави Офісу президента). Я ж є радником Кирила, дуже йому вдячний. Ми разом йшли цим шляхом, він допомагав. І, звичайно, без нього там не впоратися. Тому, зі слів Кирила, я цією ситуацією теж займаюся. Але, заперечувати факт того, що я є локомотивом всього цього, бачу загальну картину та намагаюся її доробити до кінця саме так, як розповідає Президент - це факт», - розповів він.

За оцінками радника глави Офісу президента, для повноцінного запуску ринку необхідно, щоб Верховна Рада прийняла ряд законів.

«Залишилося доробити дрібниці. Потрібно прийняти податковий закон, вибрати нову комісію (Ред.: Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей), коли почнуться конкурси. Вони нам просто не дозволяють навіть цього зробити. На останній фракції я Давиду (Ред.: глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія) сказав: «Давиде, прийміть будь-яке рішення, лише розблокуйте ситуацію, щоб хоч хтось міг вибрати комісію. Ви цього не зробили, тому звинувачуйте в цій історії тільки себе», - підкреслив Баум.

Він додав, що «за фактом залишилося зробити: прийняти закон про податки, зняти питання «колізії» з вибором комісії, забезпечити прихід іноземців. Це все мої зобов'язання, які я повинен зробити. Після цього я буду питати себе: чи можу я якимось іншим проєктом займатися».

Нагадаємо, що 4 березня Верховна Рада України провалила два законопроєкти про порядок формування Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, законсервувавши створення цього ключового органу для бізнесу без участі профільного парламентського фінансового комітету. Також парламент так і не розглянув податковий законопроєкт № 2713-Д, яким пропонується ввести 10% податок на дохід від усіх гральних закладів.