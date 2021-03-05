«Переписать» игорный бизнес

4 марта Верховная Рада Украины провалила законопроекты о процедуре формирования Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, законсервировав действующую, «ковидную» процедуру. Не удалось «слугам» и протянуть снижение налогов для «игорки» втрое. Однако от таких планов в Раде не отказываются, обещая «обязательно вернуться к вопросу». Подробнее о том, как «ломали копья за игру в законе» – в материале LB.ua.

Фото: inc.com

Коллизии «игорки» и «ковидное» формирование комиссии

Верховная Рада ещё в июле прошлого года приняла в целом Закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (No2285-д).

Только спустя месяц, 11 августа президент Владимир Зеленский подписал этот документ. Хотя даже во фракции «Слуга народа», не говоря уже об оппозиции, ждали техническое вето из-за наличия в итоговом тексте противоречащих друг другу норм.

А именно, в теле закона появились две противоречащие нормы о формировании ключевого органа – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Она возникла из-за того, что в зале были учтены две поправки к закону: 722 и 723. Проголосованная правка 722 предполагала, что комиссию должно формировать Министерство финансов Украины. А правкой 723 предписывала, что комиссию по отбору членов этого уполномоченного органа, обязан создать Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады.

Законодательная коллизия не помешала Кабмину на внеочередном заседании 23 сентября прошлого года принять Постановление «О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей», из 230 штатных работников (из них – один председатель и шесть членов комиссии). Ещё на стадии подготовки закона в «Слуге» не исключали, что этот орган возглавит Борис Баум – бывший топ-менеджер российской VS Energy, внештатный советник ОП и близкий к Кириллу Тимошенко.

Но Кабинет министров по «ковидной» (ускоренной и упрощенной, простыми словами) процедуре проведения конкурсов из 20-три кандидатов на пост главы комиссии (Баум был в их числе) выбрал Ивана Рудого – ветерана войны на Донбассе, медийщика холдинга Виктора Пинчука StarLightMedia. В одном из интервью Рудой подтвердил, что Баум остаётся «ключевым консультантом» работы комиссии.

Фото: Ivan Rudyi / Facebook Иван Рудый

Такое формирование комиссии без участия финансового парламентского комитета вызвало шквал критики депутатов. Так, в конце прошлого года в интервью LB.ua глава комитета Даниил Гетманцев прямо назвал процедуру формирования ключевого органа для запуска «игорки» «непрозрачной».

«На мой взгляд, это непрозрачно само по себе. Но с другой стороны это дает возможность быстро назначить человека. Это такой компромисс, который мы дали правительству для осуществления кадровой политики в тяжелый период», – рассказывал он.

Изгнанный из «Слуги» член финансового комитета Александр Дубинский неоднократно обращал внимание на то, что в начале текущего года комиссия массово «заворачивала» выдачу лицензий. А далее этот процесс запустила «в ручном режиме».

На данный момент лицензии на букмекерскую деятельность получили только пять компаний. Также регулятор выдал разрешение на помещение для организации азартных игр 11 отелям, а 7 отелям – отказали. Разрешения получили киевские гостиницы: «Лыбидь», «Турист», «Русь», «Опера», «City Park» Hotel в Белой Церкви, «Франция» в Виннице, «Львов» и «Grand Hotel Lviv» во Львове, «Gagarinn» в Одессе и другие. В то же время, комиссия отказала таким пятизвёздочным отелям как «Fairmont Grand Hotel» и «Hotel Premier Palace» и «InterContinental» из-за «неправильно оформленной документации».

Фото: Inventure

«Консервирование» комиссии

4 марта Рада планировала исправить законодательную коллизию по формированию комиссии. Дубинский внёс законопроект 4351-1, которым предлагал перезапустить формирование регулятора на базе Верховной Рады. Альтернативный законопроект «слуги» Олега Марусяка, напротив, предлагал закрепить действующую модель, когда Кабмин без Рады должен выбирать членов комиссии. В результате все законопроекты были провалены.

Один из лидеров «Батькивщины» Сергей Соболев назвал провальное голосование «легализацией незаконного назначения руководителя органа по игорному бизнесу».

«Наша фракция всегда выступала категорически против легализации игорного бизнеса. Но сегодня наши самые худшие прогнозы, к сожалению, сбылись. На сегодня игорный бизнес будет и дальше работать нелегально... А комиссия, назначенная Кабмином и в нарушение закона, и дальше будет на своё усмотрение выдавать лицензии», – заявил он.

Планы по снижению налогов

После провала законопроектов по пересмотру процедуры формирования комиссии Рада планировала рассмотреть законопроект о налогах для «игорки». Сразу после принятия базового закона в прошлом году нардепы и эксперты рынка обращали внимание, что без четко прописанных «налоговых правил» рынок не заработает полноценно.

Соответствующий проект No2713-д профильный финансовый комитет одобрил еще летом. Документом предлагалось ввести нулевую ставку для игорного бизнеса до 2024 года, когда должен заработать онлайн мониторинг ставок и выигрышей. Правда, с букмекеров предлагали брать 18%. А для лотерей (после принятия базового закона они фактически выведены из категории азартных игр) оставалась прописанная в действующем Налоговом кодексе ставка в 30%.

Однако на прошлой неделе финансовый комитет, как утверждает Дубинский, «без обсуждения» принял кардинально новую редакцию законопроекта. По словам нардепа, на заседание комитета «неожиданно» пришёл глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который продвигал идею со снижением налогов для «игорки» фактически втрое.

Фото: 24tv.ua

В результате большинство членов комитета одобрили новую версию законопроекта, которым предполагается, что доход всех игорных заведений будет облагаться налогом в размере 10%. Тройную стоимость лицензии, которая была заложена изначально, как «компенсатор», тоже предложили отменить. А также втрое снизить ставки на доход для операторов лотерей – с 30% до 10%.

«Это ж сколько надо было заплатить депутатам, чтобы они предложили снижение налогов для игорного бизнеса втрое!», – возмущался депутат Соболев в Раде в четверг.

К слову, после такой «переписи» законопроекта главу комитета Гетманцева начали открыто обвинять в лоббировании интересов «игорки». В комментарии LB.ua депутат отметил, что выступает «однозначно за любой «белый бизнес». Но чтобы он был таким, «необходимы прозрачные и простые правила налогообложения».

«Поэтому мы впервые за всю историю Независимости предложили ввести единую ставку налогов. И точка. Я вообще всегда отстаивал и буду отстаивать единую ставку налога для любого бизнеса... Поэтому о каком лоббизме мы говорим?.. Мы не снижаем налоги, а вводим единую ставку. Тезис о снижении налогов втрое – ложный и манипуляция», – убеждал он.

Впрочем, с главой профильного комитета согласны не все даже его коллеги по комитету. По оценкам нардепа из «Слуги» и члена финансового комитета Марьяна Заблоцкого, снижение налогов для «игорки» приведёт к недопоступлениям в бюджет (на этот год заложено 4,4 млрд. грн).

«Резкое снижение налогов сделает невозможным выплату так называемого соц-эконома, которым финансируются социальные проекты на округах народных депутатов. Ведь финансироваться эти проекты должны как раз с налогов от игорного бизнеса», – уверен Заблоцкий.

Фото: Макс Левин Марьян Заблоцкий

Ближе к обеду в Раде стало очевидным, что скандальный налоговый законопроект не будут рассматривать.

«Формальный повод – не успели дойти по повестке. Реальный – нет голосов и окончательных договоренностей. Что дальше? Проведём консультации. Но вернёмся к закону обязательно», – рассказал источник LB.ua в руководстве финансового комитета.

По мнению главы ОО «Поддержка легализации игрового бизнеса в Украине» Елены Мочаловой, в сухом остатке ситуация с «игоркой» остаётся без изменений и с большим количеством проблем. А дальнейшее затягивание принятие налогового законодательства для игорного бизнеса ещё больше загоняет рынок в тень.

«Это закон не о легализации, а в первую очередь о детинизации... Кричать можно сколько угодно, но мы видим к чему это приводит... Если раньше можно было «решать» вопрос по «черному», по месту за 15-25 тыс. грн в месяц. То сегодня расценки выросли от 25 тыс. грн на районом уровне до 150 тыс. грн на точки со старой техникой. Если же это новые автоматы и казино, то договоренности тут – это тысячи и тысячи долларов. Увы, все это продолжает работать «вчёрную», спокойно зарабатывает, имея с этого огромные деньги», – резюмировала она.