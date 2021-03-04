Порошенко вимагає винести на засідання РНБО питання вакцинації від коронавірусу та загострення на Донбасі

«Європейська Солідарність» вимагає розглянути на найближчому засіданні РНБО питання третьої хвилі пандемії в Україні та зриву вакцинації, а також різке загострення на Донбасі. Про це у своєму відеозверненні заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

Він нагадав, що станом на 3 березня в Україні зафіксовано за добу 7235 нових хворих, і 185 померлих. «Нас накриває нова хвиля пандемії. Днями побував на Прикарпатті, передавав кисневі концентратори за антиковідною програмою нашої команди. Ситуація в цьому регіоні і в багатьох інших – критична. Лікарні заповнені більше, ніж на сто відсотків. Подекуди – ліжка вже в коридорах. Цілого року виявилося недостатньо, щоби влада належним чином підготувалася до все нових і нових спалахів хвороби», – констатує лідер партії.

За його словами, законтрактованих обсягів постачання вакцини не вистачить, щоб забезпечити колективний імунітет країни і розірвати ланцюг захворювання. «Для цього треба прищепити 60-70% людей. Більшість європейських країн вийде на цей показник десь в середині поточного року. У нас же при теперішніх темпах це розтягнеться на довгі роки. Наша влада примудрилася розпочати щеплення ледве чи не останньою в Європі і пізніше багатьох азійських, африканських чи латиноамериканських країн», – зауважує п’ятий Президент.

Порошенко також закликав владу негайно відреагувати на загострення ситуації на фронті.

«Найсвіжіші новини зі Сходу свідчать про те, що РНБО має знайти адекватну відповідь і на стрімке погіршення ситуації на Донбасі. Терористи видали офіційний наказ на ведення «попереджувального вогню» проти українців. Треба діяти!», – наголошує лідер «Європейської Солідарності».