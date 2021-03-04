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Порошенко вимагає винести на засідання РНБО питання вакцинації від коронавірусу та загострення на Донбасі

Експрезидент зазначив, що Україну накриває нова хвиля пандемії.

Порошенко вимагає винести на засідання РНБО питання вакцинації від коронавірусу та загострення на Донбасі
Фото: eurosolidarity.org

«Європейська Солідарність» вимагає розглянути на найближчому засіданні РНБО питання третьої хвилі пандемії в Україні та зриву вакцинації, а також різке загострення на Донбасі. Про це у своєму відеозверненні заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.  

Він нагадав, що станом на 3 березня в Україні зафіксовано за добу 7235 нових хворих, і 185 померлих. «Нас накриває нова хвиля пандемії. Днями побував на Прикарпатті, передавав кисневі концентратори за антиковідною програмою нашої команди. Ситуація в цьому регіоні і в багатьох інших – критична. Лікарні заповнені більше, ніж на сто відсотків. Подекуди – ліжка вже в коридорах. Цілого року виявилося недостатньо, щоби влада належним чином підготувалася до все нових і нових спалахів хвороби», – констатує лідер партії.

За його словами, законтрактованих обсягів постачання вакцини не вистачить, щоб забезпечити колективний імунітет країни і розірвати ланцюг захворювання. «Для цього треба прищепити 60-70% людей. Більшість європейських країн вийде на цей показник десь в середині поточного року. У нас же при теперішніх темпах це розтягнеться на довгі роки. Наша влада примудрилася розпочати щеплення ледве чи не останньою в Європі і пізніше багатьох азійських, африканських чи латиноамериканських країн», – зауважує п’ятий Президент.

Порошенко також закликав владу негайно відреагувати на загострення ситуації на фронті.   

«Найсвіжіші новини зі Сходу свідчать про те, що РНБО має знайти адекватну відповідь і на стрімке погіршення ситуації на Донбасі. Терористи видали офіційний наказ на ведення «попереджувального вогню» проти українців. Треба діяти!», – наголошує лідер «Європейської Солідарності».

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