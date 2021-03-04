"Укрспецекспорт" спростував інформацію про закупівлю "списаних радянських боєприпасів" для потреб ЗСУ

ДК "Укрспецекспорт" спростував поширену деякими ЗМІ інформацію про те, що Міністерство оборони закупило списані радянські боєприпаси. У концерні вважають такі публікації підігруванням агресору у проявах гібридної війни з метою дискредитувати українську армію та спецекспортерів.

Інформацію як про деталі самого контракту, так і про боєприпаси подано у навмисно викривленому вигляді і не відповідає дійсності, йдеться у заяві ДК "Укрспецекспорт".

"Найперше, автор помиляється в тому з якої країни були поставлені боєприпаси. Відповідно до умов держконтракту продукція поставлялась не з Болгарії, як зазначалось у повідомленнях ЗМІ, а з Чехії. Так, у жовтні 2020 року між Міністерством оборони України та ДК «Укрспецекспорт» було укладено державний контракт на поставку 100 мм артилерійських боєприпасів. Постачальник боєприпасів - знана в Європі компанія Czech Defense Systems a.s. Іноземний постачальник CZECH Defence Systems погодив можливість поставки зазначеного майна в обумовленій кількості", - сказано в повідомленні.

На підставі переговорної процедури, проведеної Міноборони із двома постачальниками 100-мм пострілів переможця було обрано за нижчою ціновою пропозицією та укладено відповідний держконтракт. Акцептована вартість виявилася на 35% меншою від альтернативних пропозицій, що робились під час комерційних консультацій.

Повідомляється, що контракт виконаний достроково у повному обсязі. Боєприпаси поставлені в належному технічному стані та у тарі, придатній до використання у складі сил і засобів операції Об’єднаних сил. Виконуючи контракт, компанія провела обов’язкову передвідвантажувальну інспекцію, та надала замовнику всі необхідні матеріали і документи щодо стану та відповідної якості всіх компонентів та продукції, яка була поставлена в Україну.

Відповідно до умов контракту, поставлені до України артилерійські постріли 100 мм повністю переоснащенні, а саме: замінено усі порохи та пороховмісні елементи, укомплектовано новими підривачами (виробництва 2019-2020 рр.) з гарантійним строком експлуатації та терміном складського зберігання 10 років.

"Заявляємо, що твердження про застарілість та небезпечність вищезазначених артилерійських пострілів не відповідає дійсності та наносить пряму шкоду діловій репутації ДК «Укрспецекспорт»", - наголошують у концерні.

"Враховуючи надзвичайну чутливість питань, пов’язаних із забезпеченням Збройних Сил України озброєнням, боєприпасами та військовою технікою, особливо в умовах збройної агресії Російської Федерації та гібридної інформаційної війни, спрямованої на дискредитацію нашої країни в очах міжнародних партнерів, ми звертаємось до усіх осіб, незалежно від їх статусу та посади, з проханням бути свідомими та відповідальними при публікації таких статей", - додають в "Укрспецекспорті".

Раніше депутат фракції “Європейська Солідарність” Київської міської ради Олександр Погребиський повідомив, що Міністерство оборони України закупило списані радянські боєприпаси УОФ12 за ціною, вищою від ринкової щонайменше на 310 євро. В результаті державний бюджет втратив 48, 285 мільйонів гривень.

Відповідне повідомлення до генеральної прокуратури надіслав народний депутат від фракції “Європейська Солідарність” Михайло Бондар. За його даними, 19.10.2020 року між МО України та ДП “Укрспецекспорт” укладено державний контракт № 403/1/20/74 на поставку 5000 пострілів УОФ12 за ціною, еквівалентною 760 євро за штуку. Загальна вартість сягнула 126,5 млн грн. Як постачальника вказано Czech Defense Systems a.s.

За даними депутата, йдеться про радянські боєприпаси 1986-1988 рр. виробництва, які зняло з експлуатації та продає як зайве майно Міноборони Болгарії.

Низка ЗМІ поширила цю інформацію.