​Зеленський підписав закон про конкурси на посади у держслужбу з правками "під Вітренка"

Президент Володимир Зеленський підписав зухвалений 23 лютого закон, що відновлює проведення конкурсів на державну службу всіх категорій. Це той документ, до якого глава держави вносив власні пропозиції щодо повноважень в.о.міністрів.

Про підписання закону повідомляє пресслужба Офісу президента.

Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим документом необхідно оголосити конкурси на посади, що обіймають особи, з якими раніше були укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину через поширення COVID-19.

Також закон скасовує положення, згідно з яким суб’єкт призначення може ухвалити рішення про звільнення державного службовця з посади категорії "А" з власної ініціативи, за поданням прем’єр-міністра або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців з дня призначення голови уряду або відповідного міністра чи керівника державного органу.

Крім того, виключаються обмеження щодо виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (якщо посада міністра є вакантною) окремих повноважень міністра.

Нагадаємо, Рада на позачерговому засіданні 23 лютого ухвалила ветований президентом закон щодо відновлення конкурсів на держслужбу. Документ ухвалено з пропозиціями Зеленського з так званими правками під в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка. Тепер в.о. міністрів матимуть повноцінні повноваження очільників міністерств.

Конкурси на державну службу в Україні були припинені у зв'язку з епідемію коронавірусу ще в квітні. Після цього парламент декілька разів працював над їх поверненням, але остаточно це узгодили лише перед прийняттям цього закону.