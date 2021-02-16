Парламент відновив проведення конкурсів на державну службу

Верховна Рада на засіданні у вівторок відновила проведення конкурсів на державну службу, скасованих у квітні на період карантину. За цей час понад 22 000 осіб були призначені без конкурсів. Це більше 10% від загального числа держслужбовців.

Законопроєкт передбачає:

відновлення конкурсної процедури на посади державної служби та оголошення конкурсів на посади, на які були проведені добори

унеможливлення звільнення державних службовців категорії "А" за політично вмотивованими рішеннями

виключення необхідності повторного проходження державними службовцями, які виграють конкурс, спеціальної перевірки у разі їх подальшого призначення (без розриву діяльності) на цю саму або іншу посаду державної служби, а також на посаду в органах місцевого самоврядування.

До законопроєкту знову намагалися внести правки, що розширюють повноваження виконувачів обов'язків міністрів. Зокрема, правка народного депутата Стріхарського мала повернути в.о. ряд повноважень, зокрема право на призначення заступників і голів підприємств. Комітет рекомендував ухвалити її, але в залі не набралося достатньої кількості голосів.

Була підтримана правка, що забороняє покладання обов'язків міністра на людину, кандидатура якого була відхилена парламентом на відповідну посаду. Текст правки:

"Якщо посада міністра є вакантною, забороняється покладення на першого заступника міністра та заступників міністра виконання обов’язків міністра, визначених пунктами 5, 7, 8, 9, 12, 121 частини другої статті 8 цього Закону. Якщо посада міністра є вакантною більше 60 днів, забороняється покладення на першого заступника міністра, заступників міністра виконання обов’язків міністра, визначених пунктами 1 (крім очолювання міністерства), 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 121, 14, 15, 21, 24, 27 частини другої статті 8 цього Закону, а також пунктами 3, 6, 7, 8, 11, 12, 21 частини другої статті 18 цього Закону. Забороняється покладання обов’язків міністра на особу, кандидатура якої на посаду відповідного міністра була відхилена Верховною Радою поточного скликання".

Джерела LB.ua у фракції "Слуга народу" пояснили, чому відхилили більшість правок голови партії Олександра Корнієнка щодо розширення повноважень в.о., які стосуються зокрема і Юрія Вітренка.

"Багатьох депутатів не було, плюс люди Ігоря Коломойського проти, ну і Вітренко наговорив останнім часом багато", - повідомили джерела.

Нагадаємо, що у першому читанні законопроєкт про відновлення конкурсів було ухвалено на початку лютого.

У грудні 2020 парламент "провалив" голосування за інший законопроєкт, який відновлював конкурси на державну службу. У липні цей закон парламенту на доопрацювання повернув президент.