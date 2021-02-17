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У Раді не вистачило голосів для покарання нардепа Сергія Рудика за образливі висловлювання

Депутат від "За майбутнє" назвав колегу "дівчинкою, якій 32 роки".

У Раді не вистачило голосів для покарання нардепа Сергія Рудика за образливі висловлювання
Фото: Ольга Якимович

Верховна Рада не підтримала рішення парламентського Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи щодо позбавлення права участі народного депутата Сергія Рудика у п’яти пленарних засіданнях.

Про це інформує пресслужба ВР.

За покарання депутата від фракції "За майбутнє" проголосували 195 парламентарів.

Раніше Сергій Рудик, коментуючи виступ народної депутатки від “Слуги народу” Мар’яни Безуглої про законопроєкт щодо реформи СБУ, назвав її "дівчинкою, якій 32 роки".

"Я не краще розумію систему, ніж три генерали, на яких посилався щойно пан Кожем’яка. Але мене дивує, як і кожного в цьому залі, як дівчинка, якій 32 роки, яка працювала в системі охорони здоров’я та ні дня, сподіваюсь, не працювала в цій структурі, закликає нас проголосувати за один з дуже важливих документів, які можуть багато чого змінити. Враховуючи, що ми – країна, що воює. Вони хочуть на 6 тисяч людей скоротити есбеушників наступного року, ще до десяти через два. Це країна, яка веде війну. Шо вони курять?", - сказав Рудик.

Нардеп також порівняв виступ Мар’яни Безуглої з виступом нардепки VIII скликання Ірини Сисоєнко, сказавши: "Згадаймо Ірину Сисоєнко, яка дупля не різала в медицині".

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