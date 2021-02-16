Вітренка позбавлять статусу "в.о." міністра, якщо Рада втретє провалить його кандидатуру

Юрій Вітренко буде позбавлений статусу виконувача обов’язків міністра з питань енергетики, якщо Верховна Рада втретє провалить його кандидатуру. Тоді уряд терміново повинен шукати нову кандидатуру на посаду "в.о." міністра. Але це не завадить внести кандидатуру Вітренка на розгляд Ради вчетверте.

Про це в коментарі LB.ua заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, народний депутат фракції "Слуга народу" Дмитро Наталуха.

"Справді, сьогодні під час розгляду закону 4531 була підтримана моя правка, що забороняє покладання обов'язків міністра на людину, кандидатура якого була відхилена парламентом на відповідну посаду", - заявив він.

У тексті правки вказано: "Якщо посада міністра є вакантною, забороняється покладення на першого заступника міністра та заступників міністра виконання обов’язків міністра, визначених пунктами 5, 7, 8, 9, 12, 121 частини другої статті 8 цього Закону. Якщо посада міністра є вакантною більше 60 днів, забороняється покладення на першого заступника міністра, заступників міністра виконання обов’язків міністра, визначених пунктами 1 (крім очолювання міністерства), 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 121, 14, 15, 21, 24, 27 частини другої статті 8 цього Закону, а також пунктами 3, 6, 7, 8, 11, 12, 21 частини другої статті 18 цього Закону. Забороняється покладання обов’язків міністра на особу, кандидатура якої на посаду відповідного міністра була відхилена Верховною Радою поточного скликання".

За його словами, оскільки закон не має зворотної дії, після набрання чинності для пана Вітренка розпочнеться відлік у 60 днів в статусі "в.о." з обмеженими повноваженнями. Та в разі, якщо його кандидатуру Рада провалить втретє, уряд має призначати іншого виконувача обов'язки.

"Тоді потрібно буде терміново визначатися з новою кандидатурою та пере покладати функції виконувати обов'язки на іншу особу, іншого заступника міністра. Бо Вітренко - перший. Тоді можна покласти ці обов'язки на іншого заступника. Це, якщо зала не підтримає Вітренка втретє. І тоді треба почати шукати Кабміну іншу кандидатуру на посаду «в.о.»", - наголосив нардеп.

Проте це не завадить внесенню кандидатури Вітренка в Раду знову, зазначив Дмитро Наталуха.

"Так. Це не забороняє вносити його кандидатуру вчетверте. Просто він не зможе виконувати надалі обов'язки міністра. Може залишатися заступником. Але у моєму розумінні, якщо Рада не висловила довіру та підтримку певній особі, то яким чином він тоді може здійснювати функцію керівництва органом. Очевидно, що це суперечить здоровому сенсу. Я взагалі вважаю, що «в.о.» - це просто функція. Яка має забезпечити транзит між одним міністром та іншим міністром. Це не є повноцінною посадою та підміною понять. Це просто тимчасова та випадкова функція. Під час цього транзиту було би дуже дивно, якщо міністерство не дорахувалося державних підприємств, які б «в.о.» передав на приватизацію. Або була б проведена ним заміна заступників міністра. Все, що було в часи, наприклад, Уляни Супрун. Міністра має призначати Рада, він має відповідати перед нею... Тому цією правкою ми максимально наблизили виконання цієї функції. Виконувач обов'язки може підписувати документи. Виплачувати зарплати та заборгованість. Але кадрові питання та відчуження майна, призначення та звільнення керівників державних підприємств - ні. Це має робити повноцінний міністр, підтриманий парламентом", - пояснив голова Комітету ВР з питань економічного розвитку.

Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода Юрій Вітренко заявив, що не планує залишатися в Міненерго першим заступником міністра.

Нагадаємо, Верховна Рада двічі відмовляла у призначенні колишнього топменеджера "Нафтогазу" Вітренка віцепрем'єром. Спершу, у грудні, за його кандидатуру проголосували тільки 186 нардепів. За кілька днів після цього Кабмін призначив його в.о.міністра. Однак, у владних колах зразу заговорили, що це - не остання спроба призначення. Співрозмовник LB.ua підтвердив, що повторне голосування готує "група Коломойського".

У січні ситуація з підтримкою Вітренка змінилася. Джерела зазначили, що депутати, наближені до Ріната Ахметова, готові підтримати Вітренка в обмін на обіцянку не скасовувати рішення про підвищення тарифів на електроенергію. Наближені ж парламентарі до Ігора Коломойського, після конфлікту навколо нардепа Олександра Дубінського, навпаки, змінили позицію та можуть не дати голоси за Вітренка.

Питання призначення Вітренка розглядали на засіданні фракції "Слуга народу". У депутатів пропрезидентської фракції було до нього декілька питань. Одне з них, як повідомили джерела LB.ua, стосувалося премії в 4 млн доларів в якості винагороди за перемогу над "Газпромом" у арбітражі. І Вітренко, за словами співрозмовника, сказав, що не відмовиться від премії.

Після засідання серед депутатів-"слуг народу" проводили опитування, чи готові вони підтримати кандидатуру Вітренка. Голоси збирали у мобільному застосунку. На парламентському ж засіданні голосів за Вітренка не вистачило знову - "за" натиснули кнопки тільки 204 депутати.

2 лютого з'явилася інформація, що через день в Офісі президента проводитимуть обговорення ймовірного третього висування Вітренка міністром. А уже 3 лютого співголова фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що питання призначення в.о. міністра енергетики України Юрія Вітренка першим віцепрем'єром-міністром енергетики буде виноситися на голосування Верховної Ради в третій раз.

За інформацією джерел LB.ua, днями в Офісі Президента особисто обговорювався варіант "В" - якщо Вітренка не вдасться призначити першим віцепрем'єр-міністром втретє, то йому може бути запропонована інша посада.