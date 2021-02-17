Вітренка позбавлять статусу "в.о." міністра, якщо Рада втретє провалить його кандидатуру
Вітренка позбавлять статусу "в.о." міністра, якщо Рада втретє провалить його кандидатуру
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
Вітренко публічно назвав причини, через які вимагає звільнення керівництва "Нафтогазу"
Вітренко публічно назвав причини, через які вимагає звільнення керівництва "Нафтогазу"
У Зеленського назвали ймовірні причини підриву трьох військових на Донбасі
У Зеленського назвали ймовірні причини підриву трьох військових на Донбасі
Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
Ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк пішов з Київської школи економіки через фото Милованова зі Шкарлетом (оновлено)
Ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк пішов з Київської школи економіки через фото Милованова зі Шкарлетом (оновлено)
СБУ оголосила про підозру Шарію
СБУ оголосила про підозру Шарію
ГоловнаПолітика

​Зеленський доповнив перелік посад керівників силових відомств, які узгоджуються з президентом

Указ набирає чинності з дня опублікування.

​Зеленський доповнив перелік посад керівників силових відомств, які узгоджуються з президентом
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський доповнив перелік посад керівників військових формувань і правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з главою держави.

Відповідний указ опублікований на сайті Офіса президента.

Відповідно до указу №58/2021 "Про внесення змін до Указу Президента України від 4 червня 2008 року № 516" перелік доповнено пунктом 6 під назвою "Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України".

У ньому вказані нові посади, відповідно "глава Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України", "перший заступник" і "заступники голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Нагадаємо, на 19 лютого Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки та оборони. На засіданні обговорять комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі. Предметом обговорення, зокрема, стане ситуація на Донбасі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також