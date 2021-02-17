​Зеленський доповнив перелік посад керівників силових відомств, які узгоджуються з президентом

Президент Володимир Зеленський доповнив перелік посад керівників військових формувань і правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з главою держави.

Відповідний указ опублікований на сайті Офіса президента.

Відповідно до указу №58/2021 "Про внесення змін до Указу Президента України від 4 червня 2008 року № 516" перелік доповнено пунктом 6 під назвою "Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України".

У ньому вказані нові посади, відповідно "глава Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України", "перший заступник" і "заступники голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Нагадаємо, на 19 лютого Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки та оборони. На засіданні обговорять комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі. Предметом обговорення, зокрема, стане ситуація на Донбасі.