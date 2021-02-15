“Укроборонпром” підписав в ОАЕ угоду на $1 млрд
“Укроборонпром” підписав в ОАЕ угоду на $1 млрд
З вівторка в Україні очікуються двадцятиградусні морози
З вівторка в Україні очікуються двадцятиградусні морози
​Александр Ткаченко: «Россия опосредованно финансировала «каналы Медведчука». Как минимум, на этапе приобретения»
​Александр Ткаченко: «Россия опосредованно финансировала «каналы Медведчука». Как минимум, на этапе приобретения»
У деяких регіонах Швеції призупинили щеплення вакциною AstraZeneca
У деяких регіонах Швеції призупинили щеплення вакциною AstraZeneca
Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ не можна продавати населенню за собівартістю
Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ не можна продавати населенню за собівартістю
Помер посол України в Китаї
Помер посол України в Китаї
У Горлівці підірвали автомобіль одного з командирів бойовиків "ДНР"
У Горлівці підірвали автомобіль одного з командирів бойовиків "ДНР"
Уряд Гвінеї оголосив про початок епідемії Еболи
Уряд Гвінеї оголосив про початок епідемії Еболи
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
ГоловнаСуспільствоВійна

В "Слузі народу" розповіли, навіщо Зеленський скликає РНБО

"Будуть розглядати ситуацію на Донбасі".

В "Слузі народу" розповіли, навіщо Зеленський скликає РНБО
Фото: facebook/Слуга Народу

Предметом обговорення на засіданні Ради національної безпеки і оборони України в п'ятницю, 19 лютого, стане ситуація на Донбасі.

Про це заявила глава підкомітету з держбезпеки і оборони комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Ірина Верещук ("Слуга народу"), передає "Інтерфакс-Україна".

"19 лютого має відбутися засідання РНБО ... в тому числі, я переконана, будуть розглядати ситуацію на Донбасі", - сказала Верещук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив розпочати підготовку засідання РНБО, яке призначене на 19 лютого. На засіданні обговорять комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також