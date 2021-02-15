В "Слузі народу" розповіли, навіщо Зеленський скликає РНБО

"Будуть розглядати ситуацію на Донбасі".

Предметом обговорення на засіданні Ради національної безпеки і оборони України в п'ятницю, 19 лютого, стане ситуація на Донбасі.

Про це заявила глава підкомітету з держбезпеки і оборони комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Ірина Верещук ("Слуга народу"), передає "Інтерфакс-Україна".

"19 лютого має відбутися засідання РНБО ... в тому числі, я переконана, будуть розглядати ситуацію на Донбасі", - сказала Верещук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив розпочати підготовку засідання РНБО, яке призначене на 19 лютого. На засіданні обговорять комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі.