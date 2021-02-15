У Миколаєві правоохоронці припинили злочинну діяльність угруповання, яке виготовляло та збувало амфетамін. У вилучили психотропи та канабіс на 1 млн гривень і зброю.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Сьогодні слідчі провели додаткові санкціоновані обшуки у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

"В автомобілі та гаражі, що винаймав 34-річний мешканець Миколаєва, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, і позиціонує себе наближеною особою до кримінальних кіл та «смотрящим» за мікрорайоном, поліцейські вилучили амфетамін у різних ємностях вагою понад 150 грамів, зокрема розфасований. Також вилучено 17 пакетів психотропних грибів, електронні ваги, зіп-пакети, понад 4 кілограми канабісу у коробках та у подрібненому стані та інше", - повідомили в поліції.

Фото: npu.gov.ua

Також під час оперативних закупок було встановлено, що сам ватажок і продавав наркотичні та психотропні речовини у себе вдома.

Фото: npu.gov.ua

Також у ході обшуку виявили та вилучили вибухонебезпечні предмети та речовини: пластид, тротилові шашки, сім гранат Ф1, РГД-5, ВОГ 25, понад 20 метрів детонуючого, електродетонуючого кабелю та вогнетривкого шнура, підривачі, сім пістолетів та два саморобні револьвери. Окрім того, вилучено три рушниці та 83 набої до них, 190 набоїв калібру 7,62 мм, 5, 45 мм, 9 мм, 5,6 мм, 22 вибухових пакети різного маркування, 55 сигнальних та освітлювальних ракет, реактивних патронів, детонаторів різних моделей, у т.ч. УЗРГМ та електродетонатори, 21 капсуль та частини детонаторів, 12 ножів та меч «катана», два кастети, спецприлад для блокування радіосигналу.

Фото: npu.gov.ua

Наразі усе вилучено та направлено на експертизу. Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо надання додаткової кваліфікації події.

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше сьогодні поліцейські Києва повідомили, що проводять спецоперацію для затримання етнічного угруповання наркоторговців.

У грудні в Одеській області прикордонники викрили міжнародний канал контрабанди кокаїну до Євросоюзу. Наркотики прибули в Україну до “Морського порту Південний” з Еквадору у контейнері з вантажем фруктів. До того в Одесі СБУ вилучила 750 кг психотропу, який використовують терористи "Ісламської держави".На чорному ринку вилучений каптагон оцінюється у понад 30 мільйонів доларів.