40-річний киянин збився з дороги в районі гори Гимба на Закарпатті.

У Карпатах другу добу шукають 40-річного туриста з Києва, який заблукав поблизу села Березники Свалявського району Закарпатської області.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Про це інформує пресслужба ДСНС у Закарпатській області.

"Вже зранку до пошуково-рятувальних робіт заблукалого в районі Гимби туриста додатково залучено особовий склад гірських пошуково-рятувальних відділень Спеціального центру швидкого реагування м. Дрогобич та ДСНС Львівщини", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya/

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya/

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya/

До пошуків залучено 66 чоловік та 13 одиниць техніки, з них 47 рятувальників ДСНС.

Також шукають киянина 10 працівників лісової охорони та 9 волонтерів.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Оновлення. 40-річного киянина, який вже дві ночі провів у горах при морозі у 20°, шукають гірські рятувальники із трьох областей, лісівники та добровольці.

"Лижник, якого вже другу добу шукають на Закарпатті - це киянин, 1980 року народження. Він з товаришем загубився ще в суботу в районі гори Жид Магура. Товариша знайшли учора об 11.25. Пошуки другого чоловіка тривають уже другу добу, він провів в горах без екіпірування (у нього тільки лижний костюм) дві ночі при температурі -20. Шанси в нього невеликі, але ми сподіваємося на диво і продовжуємо пошуки", - розповіла Укрінформу речниця Управління ДСНС в Закарпатській області Наталя Батир.

У неділю, 14 лютого, на пошуки киянина піднімали два вертольоти - один місцевий, а другий прилетів з Ніжина Чернігівської області.

"Зараз на пошуковій операції зайняті 66 осіб: гірські рятувальники із трьох областей, лісівники, група добровольців. Сьогодні зранку вертольотам не дозволили піднятися на пошуки через сильний туман, тому шукають загубленого лижника тільки на землі, з повітря це робити наразі неможливо", - повідомила Батир.

Як уточнила речниця ДСНС, зі слів знайденого лижника, вони з товаришем разом збилися з дороги в районі гори Гимба.

Знайдений лижник розказав, що спочатку йшли удвох лісом, перегукувалися. Десь о першій ночі 14 лютого він перестав чути та бачити ліхтарик на лобі товариша, але продовжив йти, думаючи, що той його наздожене.

"Вранці перший лижник вийшов із нами на зв'язок, його знайшли і забрали в районі гори Жид Магура, його життю та здоров’ю нічого не загрожує", - розповіли у ДСНС.

Як повідомляли, вчора одного із заблукалих туристів знайшли. Стан його здоров’я задовільний.

Фахівці ДСНС прочісували гірську місцевість чотирма групами, незважаючи на несприятливі погодні умови: висота снігового покриву до 2 метрів, хуртовина, погана видимість та -15 градусів морозу.

До пошуку залучали авіацію. Вертоліт ДСНС здійснив 10 обльотів в районі пошуку зниклого туриста. Надвечір у зв’язку з погіршенням погодних умов вертоліт повернувся до м. Івано-Франківськ.