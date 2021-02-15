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Рух вантажівок у чотирьох областях досі обмежено

На дорогах працює снігоприбиральна техніка.

Рух вантажівок у чотирьох областях досі обмежено
Фото: vkurse.ua

Станом на ранок 15 лютого для забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діє обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту на окремих ділянках доріг у чотирьох областях.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"За інформацією Служби автомобільних доріг з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діятимуть обмеження руху великовантажного та великогабаритного автотранспорту на окремих ділянках доріг Волинської, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей", - ідеться в повідомленні.

Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучені понад 1 тис. 490 осіб і 1 тис. 153 одиниць техніки.

Підрозділами ДСНС протягом доби вивільнено з снігових заметів 373 транспортних засоби та надано допомогу 795 особам.

Як повідомляли, в Україні понеділок, 15 лютого, буде хмарним, подекуди сніжитиме, температура протягом доби від 0° до -10°, на дорогах ожеледиця.

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