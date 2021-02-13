Через негоду у Рівненській області заборонили рух усього транспорту, крім спеціалізованого

Через сильні пориви вітру та перемети у Рівненській області заборонили рух усього транспорту, крім спеціалізованого.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
У трьох областях діють обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту.
Волинська область: ділянки Торчин-Шклинь, Володимир-Волинський-Павлівка і Павлівка-Локачі;
Івано-Франківська область: ділянки Коломия – м. Городенка і м. Снятин – м. Городенка;
Вінницька область: ділянки м. Жмеринка – м. Могилів-Подільський, смт Турбів – м. Погребище і смт Тиврів – смт Шпиків.
Зараз спостерігається місцями невеликий сніг у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено близько 1 700 осіб та 1 430 одиниць техніки.
Нагадаємо, 15-18 лютого в Україні очікується холодна без опадів погода, з мінімальною температурою вночі від -20 до -28 градусів, на Волині та Рівненщині - до -30 градусів.
У південних та східних областях від -15 до -18 градусів морозу.