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У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці, є постраждалі

Рятувальники вивели з житлового будинку 16 людей, з них 5 дітей. 

Сьогодні, 13 лютого у Голосіївському районі Києва сталася пожежа у багатоквартирному житловому будинку на вул. Академіка Вільямса, 19/14.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Києві.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 05:38.

Встановлено, що пожежа виникла в одній із квартир на 4-поверсі 22-поверхового житлового будинку на загальній площі 70 кв. м.

“Відразу ж бійці приступили до евакуації мешканців будинку та ліквідації пожежі. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що під'їзд до будинку був запаркований приватними автомобілями, тому через складні погодні умови, рятувальникам спільно із мешканцями довелося їх відбуксовувати для подальшого проїзду пожежно-рятувальної техніки”, – йдеться у повідомленні.

Пожежу рятувальникам вдалося локалізувати о 06:54, а о 07:08 - ліквідувати.

Під час гасіння пожежі з будинку було виведено на безпечну відстань 16 осіб, 5 з них - діти. 

Під час пожежі травмувався чоловік, власник квартири 1974 року народження, якого з опіками верхніх кінцівок медиками було госпіталізовано до Київського опікового центру.

Також була підозра на отруєння продуктами горіння у дівчинки 2015 року народження, її оглянули на місці медики, батьки від подальшої госпіталізації відмовилися.

Внаслідок пожежі квартира вигоріла повністю, закопчені стіни та стеля загального коридору.

“На місці події працювало 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 49 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві”, – додали у ДСНС.

Причина пожежі встановлюватиметься правоохоронцями.

Нагадаємо, через пожежу в дитсадку Києва евакуювали 124 дитини.

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